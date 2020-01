Borgmester Michael Ziegler (K) mener, at Høje-Taastrup Kommune bliver ramt urimeligt hårdt med regeringens forslag til en ny udligningsreform. Især når man tænker på, at Høje-Taastrup er blandt de 10 mest socialt udfordrede kommuner i landet, lyder det fra borgmesteren. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Ziegler om udligning: Vi bliver ramt urimeligt hårdt

Taastrup - 31. januar 2020 kl. 16:10 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

29 millioner kroner. Så meget ser den nye udligningsreform ud til at koste Høje-Taastrup Kommune om året.

Regeringen fremlagde fredag deres bud på, hvordan nye model for udligning mellem landets kommuner skal skrues sammen, og i den er der lagt op til, at Høje-Taastrup Kommune mister 15,3 millioner kroner om året.

Dertil får Høje-Taastrup Kommune ikke længere kompensation for de ændringer, der blev lavet i måden at opgøre uddannelse på, og som gav Høje-Taastrup Kommune 14 millioner kroner i år.

Ændringerne betyder, at Høje-Taastrup stadig vil modtage penge via udligning, opgjort til mellem 5001 og 10.000 kroner per borger. Men det er langt mindre end hidtil - samlet set omkring 29 millioner kroner mindre om året.

- Jeg forstår slet ikke, at vi bliver ramt så hårdt med den sociale profil, vi har. Jeg mener, vi bliver ramt urimeligt hårdt. Og jeg forstår heller ikke, at der endnu engang skal slås så hårdt ned på hovedstadsområdet, som der bliver. Borgerne her betaler i forvejen en større del af deres indkomst i skat, men har et lavere rådighedsbeløb, så det giver ikke mening, at vi nu skal rammes hårdere, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Vil kunne mærkes Det er endnu for tidligt at sige, hvad de konkrete konsekvenser bliver for borgerne i Høje-Taastrup Kommune, og om det eksempelvis bliver nødvendigt at sætte skatten op.

- Men der er ingen tvivl om, at borgerne vil komme til at mærke det på den ene eller anden måde. Vi vil gøre alt for, at de ikke kommer til at mærke det, men hvis man har råd til at miste 29 millioner kroner, uden at det kan mærkes, så driver man ikke sin kommune ordentligt, påpeger Michael Ziegler.

Udfordringer trods vækst Regeringen fremhæver, at den ønsker, at kommuner med vækst, tilflytning og gode skattegrundlag skal øge hjælpen til de kommuner, som af forskellige grunde har det svært.

I Høje-Taastrup har der gennem længere tid været både vækst og en øget tilflytning, men det kompensere slet ikke for det manglende tilskud, påpeger Michael Ziegler.

- Vores sociale udfordringer er her jo stadig. Vi er i gang med at bygge os stærkere, og målet er jo at blive så stærke, at vi ikke er afhængige af denne type ordninger, men det har altså lange udsigter. Det er et langt sejt træk, som vi er i gang med, og som nok skal lykkes, men gevinsten vil vi først kunne høste om mange år. Derfor vil det nye udspil ramme os hårdt, siger Michael Ziegler.

Han vil nu afvente de videre forhandlinger på Christiansborg, for man tager stilling til, hvad der konkret skal ske i Høje-Taastrup Kommune.

- I mellemtiden vil vi selvfølgelig appellere til, at de kigger på tallene endnu engang for at se på, om de nu har taget højde for alt. Det mener vi jo ikke, de har, siger Michael Ziegler.

