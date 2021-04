Borgmester Michael Ziegler er - uden modkandidater - blevet genvalgt som De Konservatives spidskandidat til kommunalvalget i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Ziegler genvalgt som spidskandidat - med 19 andre kandidater

Taastrup - 09. april 2021 kl. 10:50 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

I alt 20 kandidater fra Det Konservative Folkeparti er klar til at kæmpe om en plads i byrådet i Høje-Taastrup Kommune. Det står klart efter partiets lokale - virtuelle - opstillingsmøde i aftes, hvor borgmester Michael Ziegler helt som forventet også blev genvalgt til partiets spidskandidat til kommunalvalget den 16. november 2021.

To af partiets nuværende byrådsmedlemmer genopstiller ikke, nemlig Helle Koch og Betina Liv Moe, og derudover er Birgitte Skovbæk Johansen fraflyttet kommunen og er derfor udtrådt af byrådet.

De i alt 20 kandidater er aldersmæssigt, erhvervsmæssigt og geografisk fordelt over hele kommune, fortæller Michael Ziegler.

- Vi har sideordnet opstilling, så det betyder, at alle har en lige chance for at komme ind uanset nummer på listen. Så det er helt op til vælgerne at afgøre, hvem det skal være, siger han og understreger, at ingen er opstillet som »fyld« på stemmesedlen.

- Og folk stiller op for at blive valgt, så jeg tror, vi får en livlig og aktiv valgkamp. Det er nogle meget engagerede kandidater, siger Michael Ziegler.

Håber på opbakning Han er personligt glad for medlemmernes opbakning til at fortsætte som partiets borgmesterkandidat.

- Så nu håber jeg også at få vælgernes opbakning til at fortsætte som borgmester, siger han og understreger, at han meget gerne vil fortsætte den udvikling af Høje-Taastrup, som er i gang.

- Det, vi har gang i, giver god mening. Vi vil gerne skabe Danmarks bedste hverdagskommune - også i weekenden, og det kræver indsatser på mange forskellige områder, siger han og peger på de indsatser, der allerede er gjort på ældre-, skole- og børneområdet.

Derudover er der de sidste fire år sket en hel del byudvikling med Nærheden og Høje Taastrup C, ligesom mange nye borgere er kommet til kommunen.

- Det er alt sammen med til at styrke kommunen, og vi bygger os stærkere. Det er også med til at sikre et bedre grundlag for et styrket lokalt forretningsliv, så det er den rigtige vej at gå, mener Michael Ziegler.

Stort personligt stemmetal Ved sidste kommunalvalg i 2017 fik De Konservative 11.979 stemmer, hvilket svarer til 47,6 procent af alle de afgivne stemmer i Høje-Taastrup Kommune.

Heraf fik Michael Ziegler 9.111 personlige stemmer.

Vælgerne skal til stemmeurnerne tirsdag den 16. november 2021, hvor medlemmerne af byrådet for de kommende fire år skal vælges.

De konservative kandidater er: 1. Michael Ziegler, Taastrup

2. Merete Scheelsbeck, Taastrup

3. Toke Elling, Taastrup

4. Marjan Ganjjou, Taastrup

5. Jeanette Ingemann, Fløng

6. Turan Akbulut, Hedehusene

7. Steffen Mølgaard, Taastrup

8. Henrik Torning, Sengeløse

9. Kurt Scheelsbeck, Nærheden

10. Simon Bøtkjær Nielsen, Høje-Taastrup

11. Maj-Britt Hartvig, Torstorp

12. Rejan Azad, Høje-Taastrup

13. Vivi Holt, Taastrup

14. Mikael Emanuel, Taastrup

15. Allan Overgaard, Høje-Taastrup

16. Melis Aydin, Taastrup

17. Finn Søder, Sengeløse

18. Lone Simonsen, Taastrup

19. Torben Rasmussen, Fløng

20. Frede West, Soderup