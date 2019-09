Høje-Taastrup Kommunes borgmester Michael Ziegler (K) er ikke tilfreds med aftalen om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Ziegler: Økonomiaftale lever ikke op til forventningerne og giver mindre velfærd

Taastrup - 06. september 2019 kl. 12:16 Af KAsper Ellesøe

Han har selv stemt for aftaler, der giver færre penge, og han medgiver også at aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen om kommunernes økonomi for 2020 er bedre end sidste år.

Alligevel undlod Høje-Taastrup Kommunes borgmester, der er med i KL's bestyrelsen at stemme for aftalen, der blev præsenteret fredag formiddag.

- Jeg synes, vores forhandlere Jacob Bundsgaard og Martin Damm har gjort det rigtig godt og fået det bedst opnåelige resultat. Men jeg undlod at stemme for, fordi aftalen ikke lever op til forventningerne hos borgerne, siger Michael Ziegler (K).

Han mener, at fordi borgerne i valgkampen blev lovet mere velfærd, end der er nu, så er aftalen ikke god nok, selvom den ifølge regeringen giver 2,2 milliarder kroner til velfærd, hvoraf de 1,7 millioner er nye penge, ligesom den forpligter kommunerne til selv effektivisere for 500 millioner kroner, der så frigives til velfærd.

Ikke penge nok Ifølge Michael Ziegler viser KL's egne beregninger, at for at kunne levere uændret velfærd skulle der været lavet en aftale om 3 milliarder til kommunerne.

- Så det giver reelt mindre velfærd, siger Michael Ziegler.

Ved et pressemøde i finansministeriet nævnte aftaleparterne, at der kommer flere ældre og flere børn, og derfor kræver det at pengene følger med. Men det største problem ifølge Høje-Taastrups borgmester er, at udgifterne på det specialiserede socialområde eksploderer.

Udgifterne til handicappede stiger - Der kommer flere handikappede, og de lever længere, hvilket vi selvfølgelig er glade for. Men udgifterne stiger, og de seneste år har vi skullet finde omkring 25 millioner kroner om året til det området, og de penge er taget fra skoler, daginstitutioner og ældrepleje. Vi skal som samfund finde en løsning, for jeg kan ikke se, at vi kan fortsætte 10 år mere på den måde, siger Michael Ziegler.

Aftalen mellem KL og regeringen er bedre end sidste år, hvor Michael Ziegler stemte for aftalen, der blev indgået med en borgerlig regering.

- Men sidste år var der ikke skabt forventninger fra borgerne, som der er blevet i valgkampen i år. Sådan en aftale er nødt til at hænge sammen med forventningerne, og det gør den ikke, siger Michael Ziegler.

I den kommende uge begynder budgetforhandlingerne i Høje-Taastrup Kommune, og der er ikke fremlagt et endeligt tal for, hvordan kommunens økonomi hænger sammen næste år. Men med den netop indgåede aftale, er Høje-Taastrup-borgmesteren ikke i tvivl om, at der igen skal spares.

- Vi kommer ikke til at have et budget, hvor der kan bruges penge. Vi kommer til at skulle finde besparelser, og hvis vi vil prioritere nye penge, så skal vi finde endnu flere besparelser, siger borgmesteren.

Udover 2,2 milliarder kroner til velfærd er der også indgået aftale om 1,3 milliarder kroner til anlæg. Michael Ziegler har blandt andet skrevet dette indlæg på Twitter:

Jeg har siddet i KLs bestyrelse i 10 år, og har for første gang IKKE kunnet stemme for en økonomiaftale med regeringen.

Jeg har undladt at stemme.

Borgerne forventer mere velfærd efter valgkampen. Uændret velfærd koster 3 mia kr. Men regeringen vil kun give 1,7 mia.#dkpol pic.twitter.com/abmeRoxob4 — Michael Ziegler (@Mich_Ziegler) September 6, 2019

