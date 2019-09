Artiklen: Ziegler: - Jeg kommer ikke til at arbejde aktivt for røgfri kommune

Ziegler: - Jeg kommer ikke til at arbejde aktivt for røgfri kommune

- Det er et område, hvor der er forskellige synspunkter. Nogle arbejdspladser er allerede røgfri, og jeg ved, at det bliver løbende diskuteret. Men min holdning er, at jeg mener, vi skal passe på med at forbyde medarbejdere, der leverer varen, når de er på arbejde, at bruge fem minutter af deres frokostpause på at ryge, hvis vi så kan ende med at miste en dygtig medarbejder. Det synes jeg ikke, siger Michael Ziegler, der stemte for at indføre røgfri skoletid for eleverne.

