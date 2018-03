Borgmester Michael Ziegler (K) forstår godt, at folk undrer sig over, at kommunaldirektør Lars Holte har fået en fratrædelsesgodtgørelse på 1,4 millioner kroner, selvom han fortsætter i samme stilling. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Ziegler: Bonus til direktører er ikke rimelig

Taastrup - 12. marts 2018

Det er svært at forklare og forsvare, at en direktør får en milliongodtgørelse i fratrædelse, men samtidig fortsætter i stillingen.

Sådan lyder det i dag fra borgmester Michael Ziegler (K), efter det i sidste uge kom frem, at kommunaldirektør i Høje-Taastrup, Lars Holte, får en fratrædelsesgodtgørelse på 1,4 millioner kroner, selvom han bliver forlænget i samme stilling i tre år med en årsløn på 1,87 millioner kroner.

- Rigtig mange har reageret på det, og det forstår jeg godt. Jeg kan godt forstå, det virker voldsomt, og det er også svært at forsvare i dag. Men forklaringen er, at vi havde pligt til at udbetale bonussen til direktøren, for det står i den kontrakt, vi indgik med ham i 2012. Og det var den gængse måde at ansætte på i kommunerne dengang, hvor man lavede åremålsansættelser med indlagte bonusser. Det gjorde man i alle andre kommuner, og hvis vi ville have den bedste til jobbet, så var vi nødt til at gøre det samme, siger Michael Ziegler til DAGBLADET Roskilde.

- Men jeg synes faktisk heller ikke, det er en rimelig praksis, og derfor har byrådet også allerede i sidste måned besluttet, at direktører fremadrettet primært skal ansættes på kontrakt og ikke på åremål, siger Michael Ziegler og fortæller, at man også i Kommunernes Landsforening (KL) har arbejdet på at gøre op med den praksis de sidste to år.

I 2015 fik man ændret reglerne, så kommunale direktører ikke får en bonus, når man overgår fra åremålsansættelse til fast ansættelse, og ved de igangværende overenskomstforhandlinger ønsker KL at gøre op med reglen om, at man kan få udbetalt en bonus, når kontrakten forlænges - præcis som Lars Holte netop har fået.

- Det er en praksis, vi synes er svær at forklare og forsvare, og derfor vil vi også gerne have ændret den. Men det er vigtigt, at den bliver ændret for hele landet, så kommunerne har de samme vilkår, når de skal tiltrække medarbejdere, siger Michael Ziegler.

Og trods det urimelige i bonussen, mener Michael Ziegler, at kommunaldirektøren har været hver en krone værd.

- Han har stået i spidsen for en kæmpe erhvervsudvikling, Nærheden er blevet realiseret, og vi er godt i gang med udviklingen af Høje-Taastrup C, vores udsatte boligområder og det regionale fritidsområde. Han er nok en af de bedste kommunaldirektører i hele Danmark, siger Michael Ziegler og understreger, at man måske ikke havde haft Lars Holte som direktør i dag, hvis man ikke havde tilbudt ham den gode kontrakt dengang.

- Og jeg er meget glad for, at vi har ham som kommunaldirektør, understreger Michael Ziegler.

Lars Holte er som kommunaldirektør øverste chef for Høje-Taastrup Kommunes 4500 ansatte.