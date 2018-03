Se billedserie - Det er jo ikke en personlig konflikt mellem mig og lærerforeningen, men lige nu kan det godt føles sådan, siger borgmester Michael Ziegler (K), efter hele skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune er udpeget til strejke. Foto: (C) Copyright Jens Wollesen

Ziegler: Ærgerligt, hvis konflikten bliver personlig

Taastrup - 06. marts 2018 kl. 13:47 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer nok ikke bag på mange, at mange faglige organisationer har udset medlemmer i Høje-Taastrup Kommune til strejke, når nu det er borgmester Michael Ziegler (K), der sidder på den anden side af forhandlingsbordet for Kommunernes Landsforening (KL).

Og det gør da også indtryk på borgmesteren, at hans kommune vil blive hårdt ramt af en strejke, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Det er klart, at det påvirker mig, for det vil jo få konsekvenser for en lang række børn, forældre og borgere i Høje-Taastrup, og det ønsker jeg jo ikke. Det gør mig selvfølgelig endnu mere motiveret til at få en aftale i stand, så vi undgår en konflikt, siger Michael Ziegler til avisen tirsdag morgen, inden parterne igen skal mødes i Forligsinstitutionen.

Men udsigten til de lokale strejker får ham ikke til at rykke sig i forhandlingerne, understreger han.

- Det er jo ikke mig personligt, der sidder og forhandler, for jeg gør det på vegne af alle kommuner og de beslutninger, som er taget i KL's bestyrelse. Så man kan lægge nok så meget pres på mine borgmesterskuldre, men jeg skal stadig handle på vegne af hele KL, siger Michael Ziegler.

Han ved godt, at nogle faglige organisationer har for vane at udse de kommuner, hvis borgmestre spiller en hovedrolle i KL, men det mener han er en ærgerlig tilgang.

- Det er jo ikke en personlig konflikt mellem mig og lærerforeningen, men lige nu kan det godt føles sådan. Men vores standpunkter ville ikke være anderledes, hvis det var en anden borgmester, der sad som chefforhandler, understreger han.

Det kom da heller ikke bag på den lokale lærerkredsformand Heidi Yoma Rasmussen, at Høje-Taastrup Kommune blev udset til strejke på lærerområdet.

- Vi deler jo kommune med KL's topforhandler Michael Ziegler, som er borgmester her. Så det er jo en måde at lægge et pres på ham, siger hun til fagbladet Folkeskolen.

