Yourpay taber retssag til Nets

Taastrup - 08. december 2017

Betalingsvirksomheden Yourpay fra Høje Taastrup har netop tabt en retssag til betalingsgiganten Nets. Nets stævnede Yourpay for overtrædelse af varemærkeloven, da betalingsløsningen har brugt en kombination af Visa-logoet og Dankort-logoet.

Ifølge dommen, der faldt den 7. december, har Nets nu Sø- og Handelsretten ord for, at ingen virksomheder må anvende kombinationslogoet til informative formål. Også selvom virksomheden kan tage imod Visa/Dankort.

- Det er et stort nederlag. Ikke bare for Yourpay, men for alle virksomheder, der tager imod kreditkort. Dommen betyder, at kun virksomheder, der har en indløsningsaftale med Nets, kan informere om, at de tager imod Visa/Dankort, og det afspejler overhovedet ikke virkeligheden. Vi har aldrig påstået, at vi tager imod Dankort. Vi har brugt logoet til retmæssigt at informere om, at vi tager imod Visa/Dankort. Ligesom mange andre har gjort før os, siger Mathias Gajhede, CEO i Yourpay.

Ifølge Yourpay tænker mange kunder nemlig ikke over, at deres Visa/Dankort også er et Visakort, men ser det som et Dankort. Så hvis det logo ikke optræder, kan det forvirre kunderne, mener Yourpay.

Der er dog forskel på gebyret for at bruge henholdsvis Dankort og Visa, da en Dankort-transaktion koster 1,39 kroner, mens gebyret på en Visa-transaktion typisk er på en vis procentdel af købssummen.

Søren Winge, pressechef i Nets, oplyser i en mail til Computerworld, at Nets er tilfredse med udfaldet af sagen, da man ønsker at beskytte sit varemærke i forhold til Dankortet.

»YourPay har udviklet et kombinationslogo, der delvist gør brug af logoet for Dankort, hvilket er et beskyttet varemærke. (...) Det er afgørende for Nets, at forbrugerne kan have tillid til, at brug af Dankort-logo ikke sker uretmæssigt og vildleder forbrugerne til at tro, at de kan betale med Dankort, hvor dette ikke er tilfældet«, skriver pressechefen i mailen til Computerworld.

Brugen af kombinationslogoet er ifølge Yourpay almen praksis for et stort antal webshops, så dommen kan ramme mange små erhvervsdrivende på tværs af landet.

- At miste retten til at bruge kombinationslogoet betyder tabt omsætning for mange små webshops. Det er katastrofalt for deres forretning, at de nu ikke kan illustrere, at de tager imod Visa/Dankort. Simpelthen fordi det er forvirrende for forbrugeren, siger Mathias Gajhede.

Yourpay overvejer nu om dommen skal ankes, da mange mindre erhvervsdrivende nu stilles i en svær situation for at formidle hvilke kort der modtages.

Sø- og Handelsretten har dømt Yourpay til at betale en erstatning på 20.000 kroner, mens Nets krævede en erstatning på 200.000 kroner.