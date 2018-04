Se billedserie - På glædeligt gensyn, siger yogainstruktør Vicki Schou.

Yogaround fylder ét år

Taastrup - 04. april 2018 kl. 06:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag den 12. april er det præcis ét år siden, at Vicki Schou åbnede Yogaround på Taastrup Hovedgade 77, 1 tv.

Det fejrer de med åbent hus på dagen imellem klokken 16.00 - 19.00.

Alle er velkomne til at kigge forbi til et glas bobler og lidt snacks, nye som gamle yogier og er du bare lidt nysgerrig, så kom gerne forbi og se, hvordan et yogastudie kan se ud.

Yoga er for alle og har du lyst til at prøve, om det er noget for dig, tilbyder Vicki en gratis prøvetime til alle, som ikke har været der før, hvilket kan bookes på www.yogaround.dk

- Vi har cirka 10 hold om ugen med maksimum 13 deltagere på hvert hold, som du frit kan vælge imellem og fire meget søde og kompetente yogainstruktører. Vi har flere forskellige former for yoga, blandt andet vinyasa/hatha-yoga, blid-yoga, yin-yoga, yoga for begyndere og familie-yoga, fortæller Vicki og tilføjer:

- Vi ser frem til at byde endnu flere velkomne og vi håber at kunne tilbyde endnu flere hold i fremtiden, så flere kan få glæde af yogaen.

Ud over undervisning i yoga - tilbyder Vicki også fysiurgisk massage.