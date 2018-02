Se billedserie Hun ser sig selv som værende på en rejse, hvor hun hele tiden lærer nyt og suger til sig. Cecilie Stenspil er aktuel i den nye sæson af Badehotellet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Ydmyg Cecilie Stenspil tjekker ind på Badehotellet for 5. gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ydmyg Cecilie Stenspil tjekker ind på Badehotellet for 5. gang

Taastrup - 08. februar 2018 kl. 11:11 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lyset stråler ind ad vinduet. På væggene i dagligstuen hænger billeder fra første halvdel af 1900-tallet, og møblerne afspejler, at vi befinder os i 1930'erne. Ved man ikke bedre, er klitterne og stranden blot et stenkast væk. I et hjørne ved et bord sidder skuespillerinde Cecilie Stenspil i et af rummene i tv-studierne kulisse, hvor en stor del af den populære tv-serie Badehotellet er optaget.

En serie, hvor Cecilie Stenspil på femte sæson spiller Fru Helene Aurland.

Cecilie Stenspil er opvokset i Ny Fløng og blev uddannet skuespiller i 2006. Hun har haft mange roller på de skrå brædder i teatersale, men er måske mest kendt for sin rolle i tv-serien Livvagterne og altså i Badehotellet.

Tidligere har hun udtalt til Berlingske, at hun er et skuespillerfrø på rejse. Det er otte år siden, men alligevel føler Cecilie Stenspil stadig, at hun er på en rejse.

- Jeg tror, at man som skuespiller kan blive ved med at lære noget af sit fag. Det kan man i de fleste håndværk. Jeg kan blive ved med at raffinere, det jeg kan, og den måde, jeg fortæller historier på. Så jeg tror stadig, jeg vil beskrive mig selv som værende på rejse. Det vil jeg nok aldrig holde op med. Det håber jeg ikke. Jeg er i hvert fald rigtig glad og taknemmelig for at kunne leve af mit fag, fortæller hun.

Rejsen som skuespiller begyndte i Ny Fløng, som familien Stenspil flyttede til, da det ældste barn Cecilie var et par år gammel. Det var dengang skuespillerfrøet blev sået.

- Min barndom har været meget tryg og rar, uden at være fornærmende, i en mindre by tæt på Høje Taastrup og Roskilde. Jeg havde nogle skønne lærere i skolen, Ebba Hestbæk og Lise Herlow, som brugte skuespil som en del af undervisningen. Jeg havde en klasse, som syntes, det var sjovt at spille teater, og Ebba startede et børneamatørteater, som jeg dyrkede meget som barn. Så jeg tror, det er der, frøet blev sået, siger Cecilie Stenspil.

Et fast fundament Netop barndommen i en by som Ny Fløng, hvor forældrene stadig bor, betyder, at Cecilie Stenspil altid har et fast fundament under fødderne, når hun bevæger sig videre på sin rejse. For som hun siger, ved man aldrig, hvor man ender. Selv troede hun, at hun skulle være konditor. Og det er det skønne ved livet, at man netop ikke ved, hvad der sker. Når Cecilie Stenspil er på usikker grund, tænker hun tilbage på barndommen.

- Den tryghed, kernefamilie og ro, jeg har haft i Ny Fløng, gør, at jeg har et fundament at stå på, så jeg ikke flyver væk i det, jeg bliver kastet ud i næste gang. Jeg tror ikke, det er dårligt på nogen måde at være opvokset i en by som Fløng med den ro, der er. Jeg tror, det er en force, siger hun.

Rejsen er nu nået til femte sæson af Badehotellet, som er en serie, der efter en række kritiske anmeldelser af første sæson, har formået at samle danskere foran tv'et.

- Det er sjovt at få lov at være en del af en samlende kraft, som Badehotellet er blevet. Det er noget af det mest sete flow-tv, der er, og det har nok noget at gøre med, at man kommer ind under huden på figurerne, og man kan sætte sig ind i, hvordan de har det. Problematikkerne i Badehotellet er vedkommende og bliver ikke sagt med en løftet pegefinger. Og så har vi den der sommervarme i en lidt kold tid, der gør, at vi bliver kildet lidt under tæerne, og bliver mindet om, at det faktisk godt kan være solskin engang i mellem, og det tror jeg er rigtig sundt for os i februar. Jeg kan kun være taknemmelig for at få lov at fortælle historier på så bred og tydelig en platform. Det er en fornøjelse, siger Cecilie Stenspil.

Hun fortæller historier både på tv og i teater, og hun bliver tit spurgt, om hun bedst kan lide at lave tv eller teater.

- Det vil være som at spørge bageren, om han kun kan lide at bage tebirkes. Jeg kan godt lide det hele, og jeg føler mig meget heldig, at jeg allerede har fået lov at prøve så mange ting inden for det håndværk der hedder skuespil, siger hun.

Ydmygheden stråler ud af hende, når hun sidder der i det kunstige sollys i Badehotellet, der er opført i Risby-Studierne i Albertslund.

- Jeg tror, man skal være meget ydmyg. Jeg har enorm meget respekt for det at få lov til at fortælle historier, og at jeg kommer ind i folks stuer. I teateret har folk brugt tid på at købe en billet og finde en barnepige. De har gjort sig så meget ulejlighed, og så er man også forpligtet til at levere noget, der får folk til at reflektere lidt eller underholder, så de får et smil på læben og glemmer det, der sker derhjemme, siger Cecilie Stenspil.

Suger til sig I Badehotellet arbejder hun sammen med de rutinerede skuespillere Bodil Jørgensen, Sonja Oppenhagen og Birthe Neumann, som hun kalder nogle fantastiske damer og dybt begavede skuespillerinder. Hun suger til sig og lærer fra dem, som en del af den rejse, hun er på.

- De er lige så generøse, som de er fantastiske. Der er jo ikke noget federe eller mere inspirerende end at kigge på dem, der er ældre end en selv og se, hvordan de gør og hvordan de løser en opgave, siger den 38-årige skuespillerinde.

Men hvad er så målet med rejsen? Målet er rejsen i sig selv og ikke at ende et bestemt sted.

- Jeg har været så privilegeret og heldig at få lov til at lave så mange forskellige ting. Så målet er at blive ved med at fortælle gode historier og blive ved med at røre hjerter. Det krydser jeg fingre for, at jeg kan få lov til at fortsætte med, og så selvfølgelig en ny sæson af Badehotellet. Vi ved jo ikke noget. Vi krydser fingre for, at seertallet er ligeså højt som de andre sæsoner, så det kan være et incitament til, at det fortsætter, siger Cecilie Stenspil.

SFør det bliver afgjort, fortsætter Cecilie Stenspils rejse med et job i udlandet. Hun rejser i begyndelsen af februar og skal være væk i et halvt år. Men vi må vente på at få at vide, hvad det er.

- Jeg skal noget meget hemmeligt, men det er en ret stor rolle, jeg skal lave lige om lidt, som jeg ikke må sige noget om. Jeg håber snart, jeg må sige noget. Men jeg har lovet ikke at sige noget, for de vil gerne selv offentliggøre det. Det bliver spændende og endnu et step på den lærings- og dannelsesrejse, jeg er på, siger Cecilie Stenspil.

Cecilie Stenspil og alle de andre skuespillere kan opleves i Badehotellet sæson fem, som har premiere på mandag den 12. februar klokken 20.00 på TV 2.