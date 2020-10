11-årige Mie elsker at lege med hundene, når hun kommer hjem fra skole. Hun laver også hundeskole for dem. Foto: Kenn Thomsen

Vuf vuf: Mie har lavet en SFO for hunde

Det begyndte egentlig med et af de nok største børneønsker i verden: Far, må jeg ikke godt få en hund?

Spørgsmålet kom fra dengang 10-årige Mie, der brændende ønskede sig en hund og så på sin far med bedende øjne. Men omstændighederne var ikke lige til, at far Aksel Albrektsen kunne forpligtige sig til at få en hund fuld tid, så i stedet kom han på ideen på at oprette en hundepension, så datteren kunne få lov til at »låne« en hund engang imellem.