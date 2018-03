Mange har svært ved at forstå, at kommunaldirektøren i Høje-Taastrup Kommune har fået en fratrædelsesgodtgørelse på 1,4 millioner kroner, selvom han fortsætter i sin stilling, mens borgmesteren i samme kommune - Michael Ziegler - siger, at der er ikke er råd til at give offentligt ansatte en større lønstigning. Foto: Jens Wollesen Foto: THOMAS OLSEN

Vrede efter sag om direktørløn: Er vi ikke pengene værd?

Taastrup - 13. marts 2018 kl. 14:02

Historien om kommunaldirektøren i Høje-Taastrup, der får en fratrædelsesgodtgørelse på 1,4 millioner kroner, selvom han fortsætter i samme stilling, har vakt harme på de sociale medier.

For selvom byrådet i Høje-Taastrup allerede har besluttet at lave fremgangsmåden om - og kontrakten med direktøren blev lavet tilbage i 2012 - så reagerer mange på, at borgmester Michael Ziegler samtidig i rollen som KL's chefforhandler har afvist fagforeningernes krav om lønstigning.

»Der skal spares i alle kommuner, færre varme hænder, det går fx udover vores børn og de ældre, men at der så er masser af penge til dette, er fuldstændigt grotesk«, lyder en kommentar, men anden spørger, hvor mange varme hænder man kunne have fået for direktørens fratrædelsesgodtgørelse.

En anden bruger hæfter sig ved, at Michael Ziegler mener, at kommunaldirektøren er alle pengene værd. »Er vi sosu/ ass og sygeplejersker så ikke alle penge værd?«, spørger hun.

Andre læsere er glade for meldingen om, at borgmesteren også gerne ser ordningen ændret.

»Det er da altid noget at han kan se, det er forkert... Så vil jeg se frem til, at han lægger sig i selen for at få det ændret og vil skabe større opmærksomhed omkring det i det offentlige rum«, lyder det i en kommentar.