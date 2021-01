Medarbejdere i Høje-Taastrup må endnu engang se langt efter de lovede kviktest, da SOS, som skulle stå for dem, har annulleret den planlagte udrulning. Foto: Kenn Thomsen

Vred borgmester: Udrulning af kviktest lever ikke op til navnet

Taastrup - 30. januar 2021 kl. 06:44 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Udrulningen af kviktest lever bestemt ikke op til navnet. Sådan lyder det i et nyt brev fra borgmester Michael Ziegler (K) til indenrigsminister Nick Hækkerup (S).

Brevet har borgmesteren sendt, fordi udrulningen af kviktest endnu engang er ramt af forsinkelse. De systematiske kviktest, som ellers var planlagt til at blive rullet ud til medarbejdere på dagtilbud, socialområdet og plejecentre, er nu blevet annulleret fra og med søndag den 31. januar. Det sker, fordi virksomheden SOS skal overtage kviktest-leverancen i Region Hovedstaden og derfor er SOS nødt til at omorganisere deres indsats - og det er ellers dem, der står for kviktestningen i Høje-Taastrup.

- Der er den udfordring simpelthen, at fordi de har vundet den nye opgave, så skal de omorganisere, og det betyder faktisk, at de har suspenderet leverancen af de kviktests ude i nærheden af vores plejecentre og daginstitutioner. Altså det, der virkelig, virkelig er vigtigt i forhold til at undgå at få smitten ind på plejecentre og i vores daginstitutioner, siger Michael Ziegler (K) til TV2 lorry.

I brevet understreger borgmesteren, at Høje-Taastrup Kommune meget gerne vil deltage aktivt i bekæmpelsen af covid-19, og at det derfor er beklageligt, at udrulningen af kviktest endnu engang er ramt af forsinkelse.

- Vi er naturligvis rigtig ærgerlige over, at vores arbejde med at iværksætte testindsatsen nu annulleres, da det er ét skridt frem og to tilbage. Samlet set oplever jeg, at det kalder på den nationale teststrategi, som har været efterspurgt i kommunerne siden før jul, skriver Michael Ziegler.

Skiftet i leverandør af kviktest har den afledte effekt, at Falck fra på mandag lukker sit testcenter på Parkvej i Taastrup.

