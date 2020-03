To personer omkom i den voldsomme brand.

Voldsom brand på ejendom: To personer indebrændt

To personer er omkommet i forbindelse med en voldsom brand på Sengeløsevej i Taastrup natten til tirsdag.

Beredskab 4K i Taastrup og Vestegnens Politi blev kaldt til stedet klokken 01.50. Det var en forbikørende bilist på Holbækmotorvejen, der havde set flammerne i ejendommen.

I forbindelse med den voldsomme brand omkom to udenlandske personer, men Vestegnens Politi vil ikke på nuværende tidspunkt oplyse en identitet på personerne, idet de pårørende endnu ikke er underrettet.

Da politi og beredskab ankom til Sengeløsevej 8, blev de mødt af en dansk mand, tre mænd fra Kroatien og syv mænd fra Litauen, der havde reddet sig ud af den brændende bygning.

Noget kunne tyde på, at ejendommen bruges til ophold for især udenlandske arbejdere, men det har ikke været muligt at få af- eller bekræftet på nuværende tidspunkt.

- Vi er nu i gang med en efterforskning, og vi vil tirsdag have teknikere på stedet, oplyser vagtchef hos Vestegnens Politi, Torben Wittendorff.

Han har ikke i øjeblikket et bud på, hvad der var årsag til den voldsomme brand.

Vestegnens Politi oplyser dog, at der ikke i øjeblikket er indikationer på, at der ligger en kriminel handling bag branden.