Voldsom brand i lejlighed

Der udbrød søndag formiddag en voldsom brand i en lejlighed på Gasværksvej i Taastrup. Lejligheden ligger i en ældreboligbebyggelse.

Meldingen om branden kom klokken 11.08.

Beredskab 4K sendte et større antal brandkøretøjer til stedet fra stationen i Taastrup. Da man kom frem, var der kraftige flammer fra lejligheden.

Vestegnens Politi oplyser, at Ilden er under kontrol og at der ikke er fare for spredning.