Er du ikke helt tryg ved at cykle? Røde Kors i Høje-Taastrup er klar til at lære voksne, der ikke har lært det som barn, at cykle. Foto: Kim Rasmussen

Voksne kan lære at cykle hver søndag

Taastrup - 26. juni 2021 kl. 12:05

- Kan du cykle, øger du dine muligheder for at få job, komme nemt og billigt omkring og for at få rørt hele kroppen, siger Merete Barstad, aktivitetsleder hos Røde Kors i Høje-Taastrup.

Hver søndag fra kl. 10-11 tilbyder Røde Kors træning i at cykle.

Træningen er for voksne, der ikke lærte at cykle som børn.

Røde Kors-cykelgruppen er lettet over, at corona-begrænsningerne er blevet lempet, og at de nu kan tilbyde cykelkursus igen, efter aflysningerne i efteråret 2020.

Cykelgruppen har sat et program sammen, så deltagerne får trænet kontrol med cyklen, lærer cyklen at kende og får kendskab til de vigtigste regler for cyklister. Instruktørerne er ulønnede frivillige, der har siddet mange timer i en cykelsadel, kan lide at cykle og gerne vil dele glæden med andre.

Røde Kors' cykeltræningskursus ved Ole Rømer Skolen i Høje Taastrup begynder søndag den 27. juni. og planen er at fortsætte hver søndag mellem kl. 10 - 11 hele sommeren frem til 26. september.

Det koster ikke deltagerne noget at deltage. Røde Kors stiller med cykler, cykelhjelme og minimum to instruktører hver gang. Deltagerne skal blot melde sig til og deltage de fleste søndage.

Der er masser af gode grunde til at komme i gang med at cykle, både for ens egen skyld, men også for at støtte børnene, der meget nemmere lærer at cykle sikkert, hvis de har forældre, der kan støtte dem. Samtidig er der masser af cykelstier i området, som inviterer til gode oplevelser for både børn og voksne.

Tilmeld sker til Røde Kors, Merete Barstad på telefon 6155 0234 eller på rkcykling@gmail.com.