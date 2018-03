Da aftenen er omme står det klart, at foreningen har fået en stærk bestyrelse bestående af fra højre Lars Bo, Ditte, Jan, Hassan, Ruth, Hicham og Anders.

Send til din ven. X Artiklen: Visioner for byens liv: Den skabende by har set dagens lys Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Visioner for byens liv: Den skabende by har set dagens lys

Taastrup - 24. marts 2018 kl. 15:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igennem det sidste halvanden år har flere og flere lokale borgere snakket om Den Skabende By 2640 i Hedehusene.

Søger man på nettet finder man også en Facebookside med navnet.

Siden vidner om stor idérigdom og virkelyst blandt især børn og unge fra byen, men også lokale voksne ildsjæle fra byens erhvervs- og kulturliv.

Men som man fornemmer af hjemmesiden og navnet, så handler det ikke om en bestemt gruppe mennesker, men om at skabe nogle gode rammer for livet byens borgere imellem.

Men hvem står egentlig bag Den Skabende By 2640?

Mandag den 19. marts klokken 17.00 holdt foreningen stiftende generalforsamling.

I indgangen til den gamle stationsbygning står Ditte, som vi kender fra den lokale restaurant Bollinis. Længere inde i bygningen er en gruppe mennesker i gang med at gøre klar til den officielle stiftelse af foreningen blandt andre Hicham, en ung fyr på 18 år. Han fortæller, at i virkeligheden har alle her været i gang i mange måneder med foreningens aktiviteter, men at hele ideen er at skabe en større bevægelse, hvor byens borgere går sammen på en ny måde. Han nævner, at han selv sammen med andre unge er ved at forberede en streetfodbold turnering i Hovedgaden i forbindelse med byfesten i juni.

Ved siden af Hicham står Torben Rasmussen, der er formand i erhvervsforeningen, som tilføjer at sådan noget som en fodboldturnering arrangeret af unge i Hovedgaden og et gadekøkken udviklet og betjent af lokale unge er lige det foreningen skal støtte, fordi det giver et andet liv til byen. Ikke mindst en mulighed for at de unge bliver en del af fællesskabet.

De mange fremmødte sætter sig ved bordene og Hassan byder velkommen.

Under mødet fortæller Hassan, at han selv blev engageret, da hans egen søn var med i en visionsworkshop, hvor to femte klasser fra Charlotteskolen over to uger udviklede ideer til skabe mere liv i Hovedgaden. Generelt bliver der dog ikke tid til at snakke om meget andet end ordlyden i vedtægterne, og om hvem der stiller op til bestyrelsen, og dermed påtager sig at det officielle ansvar for foreningens virke.

Efter en behagelig aften med mange ord går de engagerede borgere hjem med en god fornemmelse i maven og visheden om, at positive forandringer skabes af mennesker, der går sammen og har hjertet med. Endnu en forening, der udfører frivilligt socialt og kulturelt arbejde har set dagens lys.

Hvis man er interesseret i foreningens aktiviteter eller ønsker at blive medlem, så tjek facebook.com/denskabendeby2640