Se billedserie Et bud på, hvordan Hovedgaden i Hedehusene kunne se ud i fremtiden - her strækningen foran blandt andet White Horse. Illustration: Vandkunsten

Vision for bymidte: Flere butikker og boliger, men færre p-pladser

Taastrup - 03. juni 2021 kl. 17:07 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Et unikt centerområde, der tænker sammenhæng mellem bosætning, detail og byliv.

Sådan lyder visionen for Hedehusene Bymidte, som nu bliver præsenteret i en ny visionsplan.

Den hurtige og store udvikling i Nærheden har nemlig vist sig at have den heldige sideeffekt, at flere investorerne nu også har vist interesse for Hedehusene Bymidte.

Den interesse vil Byrådet gerne have det bedst mulige resultat ud af, så der bliver udviklet en Bymidte som kan være centrum og bindeled for hele Hedehusene.

Flere udfordringer Selvom der allerede er gjort indsatser i bymidten med Stationsforpladsen og Byparken, så er dog stadig rum for forbedringer: Dele af bymidten fremstår lidt slidt, præget af bagsider og støj fra trafik og jernbane.

I visionsforslaget peges på flere af disse udfordringer. Blandt andet udgør store vejrum som Hovedgaden samt jernbanen store barrierer.

Derfor bliver et af hovedgrebene i visionen at skabe en forbinde fremtidens bymidte og Nærheden ved at føre den nye bydels grønne Loop ind gennem bymidten langs Hovedgaden.

Nedlægge p-pladser? En af bymidtens andre store udfordringer er ifølge oplægget, at der er mange store flader til parkeringsarealer, hvilket optager meget plads og giver en rodet ankomst til bymidten.

Ved en bedre udnyttelse af parkeringsarealer kunne man fortætte bymidten, lyder et oplæg til en visionsplan for Hedehusene Bymidte. Illustration: Vandkunsten

Syd for Hovedgaden er der samlet 240 parkeringspladser, og nord for Hovedgaden er der samlet 293 parkeringspladser. Dertil er der 46 pladser langs Hovedgaden.

Det er dog langt fra altid, at pladserne bliver brugt fuldt ud, og derfor lyder forslaget at inddrage nogle af parkeringsarealerne. Ved at udnytte parkeringsarealerne mere effektivt kan der nemlig skabes mulighed for nye boliger, offentlige funktioner og detailbutikker i bymidten, lyder det i visionsforslaget.

I dag er der cirka 5.000 m2 butiksareal i bymidten, men det kan i fremtiden øges til 8.000 m2, lyder det i visionen. En mulighed for at sikre det kunne være, at kommunen engagerede sig i udviklingen af større butiksarealer i bymidten ved eksempelvis at etablere kommunale institutioner i forbindelse med butiks- og bylivsprojekter.

Flere grønne lommer Der kunne også skabes bedre rum for ophold i bymidten. Stationspladsen er i dag bymidtens eneste reelle pladsrum. Langs Hovedgaden har flere spisesteder små kantzoner med udeservering, og Biblioteket samt den gamle stationsbygning indeholder mulighed for indendørs mødesteder.

Bymidten fremstår desuden mange steder hårdt belagt med få grønne flader. Langs hovedgaden findes gadetræer i vejmidten og ved de bagvedliggende parkeringsarealer findes pletvist træer, men der kunne sagtens skabes flere små »grønne lommer« både nord og syd for Hovedgaden.

Et bud på området mellem Tværvej og Brøndvej i fremtidens bymidte i Hedehusene. Illustration: Vandkunsten

Sidst, men ikke mindst, kan der også skabes mere liv i bymidten ved at etablere flere boliger. Her er der en udfordring med støj fra jernbanen og Hovedgaden, hvilket ville skulle løses med støjreducerende tiltag, lyder forslaget.

Alle kan byde ind Visionsplanen er dog kun foreløbig, og intet er endnu besluttet. Derfor er planen nu blevet præsenteret, så alle borgere kan komme med input til, hvad de gerne ser, deres bymidte skal indeholde.

Hvordan bymidten konkret vil se ud i fremtiden skal besluttets i samarbejde mellem kommunen og de lokale grundejere, som kan sætte byggeri i gang.

Projektområdet for Hedehusene Bymidte strækker sig fra Kallerupvej i øst til togoverføringen i vest. i Nord fra Tværvej til togbanen i Syd. Hele visionsplanen kan ses på kommunens hjemmeside her.