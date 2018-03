Billedet er fra et tidligere arrangement med Visens Venner. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Visens venner: Spændende viseaften

Programmet for denne næstsidste viseaften, den 23. marts i Taastrup, før sommerpausen indeholdt et spændende og meget hyggeligt besøg af Visens Venner i Køge - samt temaet for egne kunstnere: Frækkere og lystige viser og flirter mellem kønnene.

- En aften, vi alle havde set frem til, siger referent Karen Kjær og fortsætter:

- Efter velkomst ved formanden blev vi præsenteret for aftenens konferencier fra Køge, Poul Dam, som i sin egenskab af altmuligmand i det 'teaterstykke', som de havde valgt at spille for os, beroligede os alle med ordene: 'Hvis noget kikser, så kommer Dam og fikser'. - Og det må vi sandelig sige, at han gjorde. Det hele udspillede sig i en baggård, hvor alle naboer kom og gav deres musikalske bidrag. Her fik vi fornøjelsen af dejlige sange som 'På en lille smudsig baggård i de saliges kvarter', 'Frøken Signe Jensens gadespejl', 'Kom hjem Jensen', 'Her går det godt, fru kammerherreinde' og mange andre dejlige sange. Der blev spillet på guitar, bas og klarinet, og Helle Juul Sørensen akkompagnerede på klaveret. Alt yderst professionelt, og vi fik en meget speciel udgave af 'Der er hul midt i spanden'. Meget morsomt. - Ja, og så fik vi da også lige lejlighed til at synge fødselsdagssang for to af medlemmerne fra Køge, som havde valgt at fejre deres fødselsdage sammen med os i Taastrup. Alt i alt en dejlig oplevelse, stor tak til Køge.

Efter pausen kom Taastrups viseven denne aften, René Wiinblad på banen og guidede os elegant gennem aftenens omfattende program. Ud over de sange, vi alle fik lov at synge med på, kunne vi bl.a. nyde Ruths pikante fortælling om drengen Henry, der skulle hente sin fars seler på bordellet, Vibekes medrivende beretning om, hvordan et møde i en sporvogn med den flotte 'Jakobsen' ændrede hendes fremtid, Bent R., der ikke kunne få hul på kokosnødden, Jan der gav et John Mogensen-nummer, så man næsten følte, han var der selv. Ruth fik sig en svingom på scenen med Alf til sangen 'Lille Lise let på tå', René var ved at få Lissy til at 'gå i fælden' som Amalie, (men han var vist alt for ung) - og mange mange flere.

Ja så kom også herrekoret på scenen og sang 'Jeg har aldrig fået noget'. Synd for dem, men det blev der rådet bod på, da de til sidst i sangen fik overrakt en lækker kvinde, - til deling! Hende blev de vist meget glade for!

En forrygende aften med dejlige melodier, humoristiske indslag og dejligt klaverspil var slut, og vi kunne gå ud i kulden og hjem med varme minder om endnu en herlig og livsbekræftende aften sammen med Visens Venner.

Nu glæder vi os til fredag den 20. april 2018 hvor vi skal en rundtur i filmens og syngespillenes verden og derefter får vi besøg af trioen fra Operettebåden i Københavns Havn.