Virtuelt traditionsløb var en stor succes

75 deltagere løb 2 km, 5 km eller 10 km eller gik 5 km, der løb eller gik over de seks dage, som løbet varede.

Den mest aktive var Finn Emil, som i alt havde ni aktiviteter over de seks dage, skarpt efterfulgt af Per Arne med otte aktiviteter. Der var deltagere fra Taastrup til Thyborøn.

2 km: Per Arne i tiden 9:03.

Det næste Taastrup Løbet er planlagt til tirsdag den 12. maj, men det er ikke sikkert, at det kan gennemføres som et almindeligt løb.

- Hvis vi ikke kan løbe som normalt, vil vi igen gennemføre løbet som et virtuelt løb, siger løbsleder Leif Sandberg.

- Jeg håber vi snart kan genoptage den normale træning og de normale løb. Vi kunne ikke starte begyndertræningen i marts som planlagt. Det er trist for både de nye løbere og for klubben. Men træningen og begyndertræningen kommer, når vi kan komme i gang, siger Finn Andersen, formand for TIK Løberne.