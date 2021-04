Virtuel påskefroskost for hunde og katte

Den søde påsketid er over os, og det betyder tid til at nyde godt af et velsmagende festbord med de nærmeste.

Maxi Zoo Taastrup inviterer derfor lørdag den 3. april til en virtuel påskefrokost for alle byens hunde og katte, hvor man som ejer i ugen op til kan komme forbi butikken og afhente et treretters menukort med masser af inspiration til lækre retter - selvfølgelig skræddersyet til de små hunde- og kattemaver.

Sidst men ikke mindst kan man ved at dele et sødt billede fra påskefrokosten på Maxi Zoo's Facebookside eller ved at sende det til marketing@maxizoo.dk deltage i konkurrencen om et gavekort på 500 kr. til butikken.