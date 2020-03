Virksomheder skal tænke på miljøet, når de sender varer: »Det giver ingen mening at transportere luft«

Hos ALBE Emballage i Hedehusene går man op i miljø og bæredygtighed, når virksomheden køber og sælger dens varer i sortimentet, som blandt andet består af papkasser, bølgepap, tape og bobleplast. Og for at få andre virksomheder til også at have omtanke for miljøet, startede ALBE Emballage i 2016 kampagnen »Miljøvenlig Pakning«, som har til formål at få andre virksomheder til at blive opmærksomme på at blive mere miljøvenlige, når de pakker og sender varer. Det fortæller Pernille Gregersen, der er marketingansvarlig hos ALBE Emballage og står i spidsen for »Miljøvenlig Pakning«.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her