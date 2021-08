Virksomheder betaler knap 49 millioner kroner i ekstra skat: Er det rimeligt?

- Vi kan se, at de kommuner, som opkræver dækningsafgift, er kommuner, som i forvejen er begunstiget af god infrastruktur som for eksempel motorveje eller velfungerende offentlig trafik. Det betyder, at virksomheder gerne vil placere sig her, og den fordel tager kommunerne sig godt betalt for. Man kan spørge sig selv, om det er rimeligt, siger Peter Lanng Nielsen, formand for DI Hovedstaden og adm. direktør i Keolis Danmark.

- Dækningsafgiften bør afskaffes helt som led i en reform af kommunernes finansiering. I stedet for at måtte opkræve dækningsafgift og få en del i selskabsskatten, så foreslår vi, at kommunerne modtager et beløb per privat arbejdsplads. Når virksomhederne ikke skal betale en unødvendig afgift, kan de bruge pengene på at skabe flere arbejdspladser og udvikle virksomhederne. Med sådan et system bliver kommunerne ikke blot belønnet for tilfældigvis at have en attraktiv infrastruktur og beliggenhed, men for deres evne til at tiltrække og fastholde arbejdspladser, forklarer Peter Lanng Nielsen.