Virksomhed får bøde for at åbne - men er ikke tvangslukket

Taastrup - 18. marts 2021 kl. 15:40

Jonas Markou føler sig taget som gidsel i ingenmandsland mellem politiet og Erhvervsstyrelsen.

Som direktør for International Training Academy i Hedehusene, der udbyder kosmetolog- og frisøruddannelser, er han blevet sigtet af politiet for at åbne en af skolens klinikker - selvom Erhvervsstyrelsen har sagt, at virksomheden ikke er tvangslukket.

- I fredags havde vi intet andet valg end at åbne. Vi havde fået afslag på lønkompensation som tvangslukket virksomhed, og vi var ved at løbe tør for penge. Desuden havde vi Erhvervsstyrelsens ord for, at vi ikke var omfattet af forbud mod at holde åbent. Efter sigtelsen har vi lukket igen, og vi er virkelig i klemme mellem to myndigheder, siger Jonas Markou, adm. direktør for International Training Academy (ITA).

Sigtet efter genåbning Økonomien i International Training Academy er bygget op omkring egenbetaling fra skolens 200 elever og ikke mindst kunders betaling for op mod 130.000 elevbehandlinger årligt.

Behandlingerne finder sted i ITA's frisørsaloner og skønhedsklinikker tilknyttet træningsakademierne i København, Aalborg, Aarhus, Kolding og Odense.

- Elevbehandlinger er størstedelen af vores indtægtsgrundlag, så når det forsvinder, så er det vores eksistensgrundlag, der forsvinder, siger Jonas Markou.

Men ifølge direktøren har Erhvervsstyrelsen valgt ikke at sidestille ITA's behandlinger med andre liberale serviceerhverv som eksempelvis frisører, tatovører, massører og negleklinikker, som er tvangslukket - og derfor har Erhvervsstyrelsen givet afslag på ansøgningen om lønkompensation, da der »efter de foreliggende oplysninger er utilstrækkelig dokumentation for, at virksomheden er omfattet af forbud mod at holde åbent«. Det selvom virksomheden i foråret fik godkendt en tilsvarende ansøgning.

Og når virksomheden ikke er tvangslukket, er den udelukket fra at søge om kompensation for faste udgifter under tvangslukningen.

Derfor valgte Jonas Markou i fredags at åbne International Training Academys lokaler i Odense, men det førte altså til en sigtelse fra Fyns Politi - en sigtelse for at overtræde bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

Pludselig godkendelse I en desperat situation har International Training Academy i sidste uge valgt at søge om lønkompensation efter de generelle regler. Samtidig rettede man henvendelse til Christiansborg for at få politisk hjælp. Her valgte Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, at stille spørgsmål til Erhvervsministeriet om sagen.

- Så begyndte der at ske noget. Fredag aften fik vi pludselig at vide, at vi var godkendt til generel lønkompensation. Det tog mindre end to dage, mens vores første ansøgning var næsten en måned undervejs. Den generelle lønkompensation efterlader os dog med et kæmpe problem. Da vi efter Erhvervsstyrelsens opfattelse ikke er tvangslukket, så har vi ikke ret til fuld kompensation for faste udgifter. Der kommer vi til at mangle 1,6 millioner kroner, siger Jonas Markou.

Overgivet til Rigspolitiet Ifølge Jonas Markou er sagen blevet overdraget til Rigspolitiet, da ITA er en landsdækkende virksomhed. Han har mundtligt fået at vide, Rigspolitiet har rettet henvendelse til Erhvervsstyrelsen, men at de på nuværende tidspunkt ikke har fået noget svar om, hvordan Erhvervsstyrelsen opfatter sagen.

Politiet oplyste endvidere, at hvis ITA vælger at åbne igen, risikerer de at blive sigtet igen og få flere bøder.

Så nu venter Jonas Markou svar på, om Erhvervsstyrelsen over for politiet vil fastholde, at ITA ikke er omfattet af tvangsnedlukning, eller om dialogen med Rigspolitiet vil føre til en revideret opfattelse af ITA's status.