Omkring 700-800 medarbejdere i ældreplejen i Høje-Taastrup Kommune har fået tilbud om a tvære med i et nyt forsøg, der skal testet virkningen af mundbind i forhold til at begrænse smitten med coronavirus. Foto: Tine Fasmer

Virker mundbind? Medarbejdere skal være med til at finde svar

Taastrup - 12. maj 2020 kl. 10:26 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronavirus bliver primært spredt gennem luften ved dråber, eller hvis man rører ved overflader med virus og derefter ved sit ansigt. I gennemsnit rører man ved ansigtet hvert andet minut. Mundbind kan beskytte mod dråber i luften og begrænse, at man rører sig i ansigtet.

Det er imidlertid ikke sikkert, at en maske beskytter mod coronavirus, men det skal et igangværende forsøg prøve at finde svar på, og medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune er med.

I forsøget skal 3.000 personer i hele Region Hovedstaden bære mundbind i cirka en måned, hver gang de er udenfor eller har gæster. 3.000 andre skal ikke bære mundbind, medmindre det er påkrævet ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Får deltagerne symptomer undervejs vil de blive testet, ligesom de skal tage en antistoftest, når forsøget afsluttes.

På den måde kan man sammenligne de to grupper og undersøge, om det har gjort en forskel at bruge mundbind.

- Hvis dette studie viser, at et så enkelt og billigt tiltag som brug af mundbind reducerer COVID-19-smitten, vil dette kunne redde liv og spare ressourcer i sundhedsvæsenet. Samtidig vil det potentielt set kunne bidrage væsentligt til at åbne samfundene igen, hvis deltagere i studiet med mundbind er beskyttet. Dette gælder selvfølgelig både i Danmark og andre steder, siger en af forskerne bag projektet, professor, overlæge og dr.med. Henning Bundgaard fra Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet.

Frivilligt at være med

I Høje-Taastrup er medarbejderne på ældreområdet blevet opfordret til at tilmelde sig forsøget. Det er blandt andet hjemmeplejen, plejecentrene og sygeplejen og drejer sig om cirka 750 medarbejdere.

Det er dog frivilligt, om de vil være med.

- Medarbejderne kan selv vælge, men vi har opfordret dem til at deltage. Vi har brug for al den viden, vi kan få om coronavirus, og hvordan den smitter, og på denne måde kan vi være med til at skaffe den viden, forklarer borgmester Michael Ziegler (K).

Han understreger, at alle medarbejdere i forsøget naturligvis vil bære mundbind i de situationer, hvor det er påkrævet ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det er forskere fra Rigshospitalet, Herlev-Gentofte Hospital, Amager-Hvidovre Hospital og Nordsjællands Hospitaler, der står for undersøgelsen. Forsøget løber fra midten af april og frem til midt i maj 2020.

Projektet har fået en bevilling på fem millioner kroner fra Salling Fondene.