Vinterferie med vikinger og stjernekig

Her er storbonden i gang med at forberede et vintergilde for de bygmestre, som bygger på hans store Vikingebro. Han vil gerne invitere bygmestrene på jagt inden gildet, og han har derfor brug for en gruppe trælle til at opspore skovens dyr og til at jage dem med bue og pil. Trællene skal også være gode til at lave ild til madlavning og varme. Det kræver håndelag og god fyrsvamp at få tændt bålet, og der derfor skal samles fyrsvampe i birkemosen inden bålet skal tændes.