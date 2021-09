Se billedserie De dybe og nedtonede farver passer ifølge Signe Danielsen godt til hendes lejlighed. Foto: Thomas Olsen

Vinder aldrig noget: Det er mega fedt, og budskabet ved billedet rører mig

Taastrup - 19. september 2021 kl. 19:45 Af Anja Søndergård Kontakt redaktionen

Billedet hænger på murstensvæggen i nærmest beroligende jordfarver. Det forestiller to piger, der vender hver sin vej. Med en historie bag. Eventet Åbne Atelierdøre i Høje-Taastrup fandt sted 4. og 5. september, og onsdag skulle vinderen hente sit kunstværk hos den kunstner, hun havde valgt sin præmie fra.

- Det er mega fedt, for man vinder jo aldrig noget. Så jeg havde overhovedet ikke regnet med at vinde, siger 22-årige Signe Danielsen fra Hedehusene, der er årets vinder af konkurrencen.

Da hun deltog i Åbne Atelierdøre var hendes første besøg hos tekstilkunstnerren Mette Berstrøm. Og det blev da også et af hendes billeder, som Signe Danielsen endte med at vælge.

- Først blev jeg mega glad, men så tænkte jeg, åh nej, nu skal jeg jo vælge mellem billederne, siger hun.

Hun kunne huske et bestemt billede fra selve eventdagen. Nu manglede Signe Danielsen bare at overtale sin kæreste til, at billedet kunne hænge i deres fælles lejlighed.

- Billedet tiltalte mig. Det er et tekstilmaleri, så det er ikke ligesom alle andre malerier. Jeg kan godt lide, at man kan se, hvad det forestiller og detaljerne i syningerne. Det skaber en sjov effekt med sytrådene. Og så er der historien i det, siger hun.

Og netop historien bag billedet er noget, kunstneren Mette Bergstrøm har tænkt over, da hun syede billedet.

- Det forestiller to tvillinger fra Etiopien, hvor der er tekst i den enes kjole og ikke i den andens. Det symboliserer, at hver anden i Etiopien er analfabet. Det er min tanke med det, siger hun.

Den historie har rørt Signe Danielsen, og det lykkedes hende at få overtalt kæresten til, at det skal hænge i deres stue.

- Det rører mig, hvor privilegeret vi er i Danmark. Jeg læser til pædagog, så det er også noget, der rører mig i min hverdag, at der er nogen der har rådighed til noget, som andre ikke har. Og det er ærgerligt, siger hun.

Som et kinderæg Mette Bergstrøm fortæller, at årets tema for hendes kunst har været »det skrevne ord«:

- Enten skulle billederne have en relation til nogen, der har skrevet noget eller fortolker det skrevne ord, eller også er der tekst med på billederne, forklarer hun.

Det er tredje gang, at vinderen af Åbne Atelierdøre vælger et kunstværk fra Mette Bergstrøm. Selv føler hun sig beæret over at være valgt for tredje gang.

- Det er jo helt vildt, at det er tredje gang. For der er jo så mange dygtige kunstnere. Det er jo ligesom et kinderæg, hvor der er tre i én, siger hun.

Mette Bergstrøm tror, at folk godt kan lide, at billederne er syet i stedet for malet, og at de dermed er anderledes end det, folk er vant til at se. Kunstværkerne i Mette Bergstrøms hjemmeatlier bliver til i samarbejde med hendes datter, og de har bestemt tænkt sig at deltage til eventet igen næste år. Sidste år blev Åbne Atelierdøre holdt på coronavenlig vis, hvor man ikke på samme måde kunne besøge kunstnernes hjemmeatelier. I år har det igen været muligt at komme indenfor hos kunstnerne, men færre er kommet ind ad gangen, og har været masser af håndsprit.

