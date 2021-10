Vinder af omsorgspris: Man skal hjælpe medmennesket, og det gør jeg på den her måde

Se billedserie Arne Kristiansen blev ?meget, meget glad? for at modtage Omsorgsprisen. Her står han med vindertegningen tegnet af Agnete Dollerup fra Ældre Sagen. Foto: Kenn Thomsen

Taastrup - 14. oktober 2021 kl. 09:08 Af Anja Søndergård Kontakt redaktionen

Omsorgsprisen 2021 gik til Arne Kristiansen, der er står for en stor del af arbejdet i Livsmodsgruppen under Ældre Sagen.

Ved fem lange borde sidder folk tæt og venter. Der er en summen i luften og en duft af drømmekage og kaffe. Ved podiet står en mikrofon klar. Omsorgsprisen i Høje-Taastrup skal uddelles i Kulturcenteret.

Bag Omsorgsprisen står Veteransport, OK-Klubben, Seniorrådet, Ældre Sagen og Danske Bank i Høje-Taastrup Kommune.

Christian Harrild, filialdirektør for Danske Bank i Taastrup, indtager mikrofonpladsen, og salen bliver helt stille.

- Omsorgsprisen bliver i år tildelt en person, der hjælper i mange foreninger. Personen er kendt for sit veltilrettelagte arbejde, lune og gode humør, siger han, inden han afslører navnet på vinderen.

- Modtager af årets omsorgspris er Arne Kristiansen, siger Christian Harrild.

Arne Kristiansen, der er koordinator for sorggruppen kaldet Livsmodsgruppen, rejser sig til et bifald fra de mange fremmødte. Hans smil er stort, og han er klar på at sige et par takkende ord.

- Jeg er meget ydmyg og glad for at have vundet. Jeg er totalt overrasket over, at det blev mig, for jeg er jo bare koordinater i Livsmodsgruppen, siger han.

Siden januar 2012 har Arne Kristiansen påtaget sig det frivillige job som koordinator for Livsmodsgruppen, hvor folk henvender sig, hvis de har brug for støtte, efter de er blevet alene.

- Man skal hjælpe medmennesket, og det gør jeg på den her måde. Jeg deltager ikke i møderne i Livsmodsgruppen. Jeg er jo bare på sidelinjen og har kontakten til de pågældende personer, siger han.

I indstillingen kan man læse, at Arne Kristiansen tidligere har været spejderleder for KFUM spejderne i Fløng i omkring 20 år, at han har været medlem af Fløng Menighedsråd, var primus motor for at starte "Filmklubben" og har bidraget til "IKON Maling" og "Kom og syng med" og ofte medbragt kaffe og kage, hvor end han har begået sig.

Fem nomineringer

Fem aktører var i år nomineret til Omsorgsprisen, der i år bestod af 3.000 kroner sponsoreret af Danske Bank, et diplom samt en tegning af Agnete Dollerup fra Ældre Sagen i Høje-Taastrup.

Hun fortæller, at der i årets afgørelse er lagt vægt på at vælge en vinder, der gør noget godt for nogen, der ikke kan selv.

Christian Harrild er ikke i tvivl om, at Arne Kristiansen har fortjent prisen i år.

- Arne negligerer sin egen indsats. For jeg ser en mand, der er gennemsyret af at hjælpe og drage omsorg for andre, siger han.

Arne Kristiansen er sikker på, at han vil fortsætte sin indsats i de mange foreninger.

- Nu er jeg jo pensionist, så noget skal jeg jo lave. Det er en stor dag for mig i dag, siger han.