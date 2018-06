Vind en enestående oplevelse: Se hvordan du gør

Se billedserie Danmarks smukkeste udendørs opera er parat til at give publikum en magisk oplevelse. Foto: Mikal Schlosser

Taastrup - 01. juni 2018 kl. 11:43 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opera Hedeland er ren magi. Selv folk, der normalt sværger til hiphop eller pop, får stjerner i øjnene, når mørket sænker sig over amfiteatret midt i den smukke natur.

Uanset man er operafan, eller man skal til opera for første gang, så er Opera Hedeland stedet. Den kunstneriske kvalitet er høj, og samtidig er hele stemningen og rammerne om forestillingen fantastisk. Det gælder både før forestillingen, hvor mange hygger sig med madkurve i de grønne omgivelser, og det gælder under selve forestillingen, hvor det er helt særligt, når aftenen sænker sig over landskabet og projektørerne på scenen overtager.

I år opføres Donizettis smukke Lucia di Lammermoor. Det sker lørdag den 4. august samt fredag den 10. og lørdag den 11. august.

Stjerner på scenen Opera Hedeland har igen i år formået at tiltrække både en prisbelønnet instruktør og nogle af genrens fineste stemmer. Holdet af danske og internationale talenter skal opføre tragedien Lucia di Lammermoor.

Da amfiteatret i Hedeland blev indviet i 1996, mødte den italienske dirigent op med blandede følelser: »Det er første gang, jeg dirigerer på en losseplads,« udtalte maestroen ifølge stedets nuværende operachef, Claus Lynge. Men siden grundlæggelsen af Opera Hedeland i 2002 har stedet bevist sit værd, og internationale talenter flokkes om det spektakulære amfiteater. Også i år, hvor Opera Hedeland opfører Donizettis tragedie Lucia di Lammermoor - bygget over Ivanhoe-forfatteren Walter Scotts roman The Bride of Lammermuir.

»Vi bliver lykkelige og taknemmelige hvert år, når vi skal sætte holdet. I år får vi besøg af en stigende instruktørstjerne, Rodula Gaitanou, som skal arbejde med så fine stemmer som blandt andre Lina Johnson, Audun Iversen og Adam Frandsen,« siger operachef, Claus Lynge.

Stampublikummet vil genkende både danske Adam Frandsen, norske Lina Johnson og norske Audun Iversen fra tidligere år og kan desuden glæde sig over de nye, talentfulde sangere Stina Schmidt, Rasmus Jupin, Steffen Bruun og Jonathan Koppel. Stedet faste orkester, Collegium Musicum, med nogle af landets dygtigste musikere, akkompagnerer, og Opera Hedelands store kor medvirker.

Spektakulær scenografi For scenografien står Simon Corder. Den dygtige brite vandt for nylig den prestigefyldte Robert Juliat-pris for sin scenografi i den udendørs London-opera Holland Park, og har, siden han som dreng droppede ud af skolen for at arbejde i et cirkus, lavet både lys og scenografi til et utal af projekter.

»Landskabet bag orkestergraven er altid det maleriske bagtæppe til det, der sker på scenen. Simon Corder har nogle helt særlige idéer, og han er en sand mester i at føre dem ud i livet, så vi er meget spændte,« siger Claus Lynge.

Hvad angår scenografien har Opera Hedeland tidligere gjort sig bemærket ved at have en helikopter med i Madame Butterfly, Nordeuropas største drejescene i Troubaduren, der også anvendtes i Cosi fan tuttes campingmiljø året efter, og ægte sne på scenen i sidste års La Bohème. I flere forestillinger har der tillige har været heste og biler involveret. Claus Lynge lover, at årets forestilling til fulde vil nå de tidligere års højder.

Hvad det præcist bliver, afsløres først til premieren, men det skulle ligge fast, at det græsklædte skotske højland vil dominere sceneområdet.

Publikum er tilfredse Sidste år havde Opera Hedeland et besøgstal på 7.611 personer.

En del er »stamgæster«, som kommer igen og igen for at få den unikke oplevelse, men der er også mange nye besøgende. Fælles er, at publikum i meget høj grad er tilfredse med besøget i Opera Hedeland.

Det viser sig blandt andet i publikumsmålingen, hvor overvældende mange gerne anbefaler oplevelsen i Opera Hedeland til andre.

Et område, som fik kritik i evalueringen af sidste års forestilling, var tekstningen af operaen. Opera Hedeland har på den baggrund besluttet at opgradere tekstanlægget til dette års forestilling.

