Ville have sund drift og glade kunder: Nu er han politianmeldt

Taastrup - 09. januar 2021

»Danmarks billigste priser«.

Sådan reklamerer bilforhandleren Ahlgren & Andersen, der blandt andet har drevet forretning på Rugvænget i Taastrup, med på dens hjemmeside, men i august gik virksomheden konkurs, og nu er det kommet frem, at ejeren Nicklas Ahlgren er blevet politianmeldt af kuratoren for konkursboet.

Nicklas Ahlgren er mistænkt for at have tømt kassen i firmaerne inden konkursen.

»Der ses i ZeroBucks-koncernen at være foretaget en konsekvent ulovlig udtømning af kapital mv. i perioden op til konkursen. Midlerne er udtømt fra koncernens væsentligste datterselskaber; Engros Biler Danmark A/S samt Ahlgren & Andersen Automobiler A/S. Overførslerne er foretaget løbende igennem en længere periode ved et stort antal overførsler til tredjemænd,« skriver Andreas Mylin fra advokatfirmaet Accura i den seneste kreditorskrivelse, der er sendt til skifteretten.

Han er udpeget til at behandle boet for hele Nicklas Ahlgrens konkursramte koncern under navnet Zero Bucks Invest.

Et trygt sted at handle

Nicklas Ahlgren åbnede sin afdeling af Ahlgren & Andersen i Taastrup i september 2018.

- Jeg har længe haft følerne ude og kigget i kommuner med flere end 30.000 indbygger. Det har Høje-Taastrup. Her er der et stor opland, og vi vil ramme kunderne her og i de nærliggende byer samtidig med, at vi har mulighed for at komme tættere på vores kunder i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Da muligheden så bød sig, slog jeg til. Og nu ser jeg frem til at blive en del af lokalområdet, for det er vigtigt at dyrke de byer, man har forretning i, sagde Nicklas Ahlgren dengang til www.sn.dk/taastrup.

- Vores koncept er, at vi ønsker at have de billigste biler i Danmark. Vi har en stor volumen og sælger bilerne med en lav avance, så det er mængden af solgte biler, vi lever af, fortalte han videre.

Men noget tyder på, at han ikke fik solgt de biler, der skulle til, for at have en sund forretning kørende.

Da han åbnede fortalte han, at han ikke selv var bilekspert, men mere stod for at drive forretningen.

- Jeg har stået for udvikling af logoet, og jeg står for drift og indkøb i virksomheden, mens medarbejderne står for bilerne, siger han og fortæller, hvorfor hans forretning hedder det, den hedder.

- Min far hedder Ahlgren til efternavn, ligesom jeg gør, og Andersen er fra min mor. Så det er en ære til mine forældre, der har været sammen i 37 år uden at blive gift. Jeg ville også gerne have et seriøst navn, der udstråler, at det er et trygt sted at handle. Mit mål er at have en sund drift og glade kunder, der får en god oplevelse og den bedste samlede handel. Det er det vigtigste, sagde Nicklas Ahlgren.

Stort beløb

Nicklas Ahlgren efterforskes nu af SØIK, også kendt som bagmandspolitiet, men udover en mulig straffesag for blandt andet grov kapitaludtøming,

Kuratoren har nemlig også indstillet Nicklas Ahlgren og den øvrige tidligere ledelse til konkurskarantæne. Det betyder, at han og den øvrige ledelse kan få forbud mod at lede lignende virksomheder i en periode.

Ifølge kuratorens beregninger har Nicklas Ahlgren tømt koncernen for 38 millioner kroner i fiktive overdragelsesaftaler. Det samlede krav fra kreditorer er dog oppe på 68,7 millioner kroner, skriver finans.dk.

Til www.finans.dk har Nicklas Ahlgren givet følgende kommentar.

»Indholdet i artiklerne er usandfærdige og er ikke hvordan virkeligheden forholder sig. Jeg vil derfor understrege, at jeg ikke er enig i indholdet.«