Se billedserie Medarbejdere fra IKEA Taastrup plantede sammen med elever og lærere fra Grennessminde torsdag masser af blomster og planter på græsarealerne omkring varehuset. Foto: Thomas Olsen

Vildt varehus: Bierne og blomsterne flytter ind

Taastrup - 11. juni 2021 kl. 06:13 Kontakt redaktionen

Næste gang man tager turen til IKEA i Taastrup for at finde boligens næste fund, er det ikke længere den nyslåede græsplæne, man møder omkring varehuset. I fremtiden vil det nemlig være vild natur og vilde blomster, der får lov at dominere.

IKEA omlægger nemlig 25.000 kvadratmeter klippet græs til vilde haver i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden og Haveselskabet.

- Vi er glade for at kunne bidrage til at gøre noget godt for naturen og biodiversiteten. Tidligere har vi klippet græsplænerne omkring vores varehuse, men nu vil vi stedet gøre arealerne til et naturligt hjem for insekter ved at plante vilde hjemmehørende arter. Jeg glæder mig til at se, hvad der gemmer sig af overraskelser, når det får lov til at gro, siger Melissa Larsen, der er Sustainability Responsible hos IKEA Taastrup.

Der er tale om i alt 25.000 kvadratmeter græs rundt om varehuset, som nu får lov til at stå. Desuden har IKEA-medarbejdere fjernet græsset og plantet en engblanding på 1000 kvadratmeter, der skal gøre gavn for sommerfugle, bier og andre bestøvere, der generelt har trange kår i den danske natur.

I samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Grennessminde vil der også blive sat 70-100 hjemmebyggede fuglehuse op samt beplantet 200 kvadratmeter med hjemmedyrkede planter, mens IKEA medarbejdere vil bygge insekthoteller af gamle IKEA møbler for at give naturens mindste beboere en håndsrækning. Artiklen fortsætter under billedet.

Kun 1-2 procent af Danmarks natur vurderes til at være reel vild natur. Det er for lidt, hvis man spørger IKEA Taastrup, der nu omlægger 25.000 kvadratmeter klippet græs omkring varehuset til vilde haver.

Vil inspirere kunder Hos IKEA Taastrup er håbet, at de vilde haver vil være til glæde for både gæster, medarbejdere og selvfølgelig insekterne. Derudover skal haverne inspirere kunderne til selv at fremme den vilde natur.

- Det bliver ikke kun en have til varehuset, men netop et sted, hvor man kan gå på opdagelse i den vilde natur. Vi vil skabe et rekreativt område, hvor man kommer lidt nærmere naturen og kan slå sig ned i græsset til en hyggelig picnic. På den måde kan folk opleve projektet på tæt hold og muligvis tage idéen med sig videre, så vi får udbredt konceptet yderligere. Når først vi er mange, vil det for alvor rykke noget, siger Melissa Larsen.

Projektet med vilde haver omkring IKEAs varehuse er en del af »Danmarks Vilde Haver«, der startede i foråret 2020 som et samarbejde mellem Haveselskabet og WWF Verdensnaturfonden. I år får de to aktører selskab af IKEA Danmark, når de vilde haver blomstrer op ved alle fem varehuse i Danmark.

Formålet med Danmarks Vilde Haver 2021 er at gøre flere danskere bevidste om biodiversitet og om hvordan vi kan skabe mere vild natur. Projektet har netop rundet 2 millioner kvadratmeter vild natur. Både virksomheder og privatpersoner kan tilmelde sig projektet på danmarksvildehaver.dk.