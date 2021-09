Se billedserie Flere steder i kommunen er der plantet vilde blomster. Her er det en af blomsterne på Sydskellet. Foto: Kasper Ellesøe

Vildere sammen: Sådan får du en vild have

Taastrup - 22. september 2021 kl. 06:12 Kontakt redaktionen

Den nye folder »Vildere sammen« giver gode råd til, hvordan man nemt kan komme i gang med at gøre sin have lidt vildere.

Det gælder både den enkelte haveejer, boligselskaber og virksomheder.

Naturen i Danmark er trængt og bliver langsomt fattigere og mere ensartet. Derfor har naturen brug for mere plads, så man kan få insekter, fugle og smådyr tilbage i haverne, på erhvervsgrundene og mellem boligblokkene.

- Vi står i en situation, hvor biodiversiteten er presset og går tilbage mange steder, og i Danmark er tusindvis af dyre- og plantearter i fare for at forsvinde helt - det gode er, at vi kan gøre noget, siger borgmester Michael Ziegler.

Det betyder ikke, at man behøver at lave hele sin have om eller omlægge alle virksomhedens udearealer. Små skridt og tiltag gør også en forskel for naturen, og det giver den nye folder gode tips til.

Man kan fx lade små områder gro vildt og se, hvad der spirer frem, lave et lille fuglebad med småsten i eller plante insektvenlige planter.

- Det handler om at vise, at det er nemt at komme i gang og give nogle helt konkrete råd til, hvordan man skaber en vild have med gode betingelser for dyr og planter. Der skal ikke så meget til, og hvis mange gør noget, når vi sammen rigtig langt, siger Michael Ziegler.

Folderen har oversigter over blomster, træer og buske, som er gode til insekter, smådyr og fugle. Der er også et skema, hvor man kan sætte score på sin have og se, hvor vild den er.

Folderen er led i Høje Taastrups indsats for at blive Danmarks vildeste kommune.

Hvis man som borger, forening, virksomhed eller bolig-/grundejerforening, vil vide mere om vilde tiltag i kommunen, kan man følge vilde tiltag på kommunens hjemmeside.