Vil undgå at beboere mister bolig: Økonomisk rådgivning vender tilbage

Taastrup - 01. juli 2021 kl. 06:25 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Så er det igen muligt at få hjælp, hvis økonomien ikke slår til, og man i et af to udsatte boligområder.

Beboere i de to udsatte boligområder Taastrupgaard og Gadehavegård kan fra 1. juli igen får social og økonomisk rådgivning, efter at en lignende mulighed lukkede ned med udgangen af 2020.

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har valgt, at kommunen skal støtte rådgivningen i de afdelinger, som har en fysisk udviklingsplan. Kommune støtter projektet med 144.500 kroner årligt (halvdelen i 2021), som de to boligområders administrationsselskaber vil stå for.

I DFB, der ejer Gadehavegård, fortæller formand Pia V. Benzon, hvorfor man har valgt at kaste penge efter en social og økonomisk rådgivningsfunktion.

- Vi vil gerne hjælpe vores beboer på den bedst mulige måde. I Gadehavegård er mange af vores beboere udsatte økonomisk, og vi kan se på tallene både fra tidligere og nu, at der er behov for økonomisk rådgivning, siger Pia V. Benzon.

Ifølge hende vil den nye rådgivningsfunktion betyde, at beboerne blandt andet får hjælp til, hvordan de skal betale deres husleje.

- Vi vil sikre, at de ikke bare får en opsigelse og bliver smidt ud. De får hjælp. For det er en menneskelig tragedie at miste sin bolig, siger hun.

Forebyggende indsats Det er Domea.dk, der står for rådgivningen af beboerne i Gadehavegård. DFB har besluttet, at man også vil tilbyde rådgivning til afdelingerne Sportorno Allé og Charlottegården, men det støtter Høje-Taastrup Kommune ikke.

Domea.dk, som administrerer de tre boligområder, har ansat to medarbejdere, som blandt andet skal rådgive beboere.

Katja Lindblad-Clausen er chef for bæredygtige indsatser hos Domea.dk, der administrerer i alt 80.000 boliger - heriblandt boligerne i Gadehavegård. Hun fortæller mere konkret om, hvad beboerne kan få hjælp til.

- Hvis man kommer bagud med huslejen, fordi man for eksempel har mistet sit job, så kan man få hjælp. Der vil dels være tale om en forebyggende indsats, men også en opsøgende indsats, så hvis man er bekymret for sin nabo, kan man indgive en bekymring, og så vil en rådgiver forfølge sagen, siger Katja Lindblad-Clausen.

Gadehavegård har lige nu 985 almene boliger, men i forbindelse med den store udviklingsplan, der er i gang i øjeblikket, vil det tal komme ned på 450 almene boliger, fortæller Pia V. Benzon. Foto: Kasper Ellesøe

Målet med initiativet er at begrænse antallet af udsættelser, for det er dårligt for alle parter, både kommunen, Domea.dk, boligselskabet (DFB) og selvfølgelig beboeren, da det koster penge for alle parter.

- Derfor giver det rigtig god mening at forebygge og hjælpe dem, som er socialt udsat. Det handler simpelthen om, at beboerne får hjælp i tide, og forebyggelse betaler sig for alle parter, siger Katja Lindblad-Clausen.

Rådgivningsfunktionen træder i kræft 1. juli.

Og udover Høje-Taastrup Kommunes økonomiske tilskud betaler DFB/Domea.dk og AKB Taastrup/KAB for hjælpen til beboerne.

Stabil stor gruppe Hos KAB, der administrerer Taastrupgaard fortæller kundechef Claus Bjørton, hvordan man går til det blandt beboerne i Taastrupgaard. For her er der også behov for økonomisk rådgivning.

- Den tendens, vi ser, er, at der er en stabil stor gruppe, der har svært ved at betale deres husleje og kan ende med udsættelser. Dem har vi en desværre en del af, siger Claus Bjørton.

I Taastrupgaard er man også i gang med arbejdet med en stor udviklingsplan, der betyder, at mange beboere i området skal genhuses i andre boliger, fordi der blandt andet skal rives boliger ned. Og i den forbindelse vil KAB byde sig til med rådgivning.

- Vi går til det på en lidt andet måde end tidligere, for i forbindelse med at beboere skal genhuses, vil vi udnytte vinduet til at tilbyde et frivilligt økonomisk serviceeftersyn, siger Claus Bjørton.

Når beboere skal genhuses, har de krav på at få en lejlighed på minimum samme størrelse, og det er her man vil sætte ind.

- Hvis nogle beboere for eksempel får en større og dermed dyrere lejlighed, kan vi sætte ind og kigge på økonomien med dem og se, om de rent faktisk har råd. Mange bliver fristet af muligheden for at blive genhuset i en større bolig, som de måske ikke har råd til. Det vil vi gerne undgå og i stedet sikre de rette boliger til de rette mennesker, siger Claus Bjørton.

Han fortæller, at det vil være de lokale medarbejdere i Taastrupgaard, der vil stå for rådgivningen af beboerne.

Indtil videre har Høje-Taastrup Kommune besluttet af støtte den nye rådgivningsfunktion frem til 2025.

