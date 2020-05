Vil skrive historisk bog: Søger hjælp fra foreningerne

- Alle elsker jo at skrive om sig selv og om det, der interesserer dem, så derfor er det sikkert en kærkommen lejlighed for foreningerne at fortælle alle andre om, hvordan det er netop i deres forening, lyder det fra Jens Vollquartz, der er en af de frivillige bag projektet sammen med Leif Loll Jørgensen og Børge Mogensen, der fik ideen til bogen.

De håber derfor, at kommunens foreninger har lyst til at skrive lidt om deres historier ned.

- Vi opfordrer foreningerne til at tage bolden op, skrive til os i »Boggruppen« om, at de gerne vil være med og er leveringsdygtig til historieskrivningen. Vi er godt klar over, at det lige skal bundfælle sig, tales om det, og de indledende øvelser skal tages, samt brugen af den tid til projektet, som man syntes, man kan ofre, siger Jens Vollquartz.