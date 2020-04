Vivian Aaberg Lykke vil samle ind for at kunne skabe glæde på kommunens plejehjem med blomster og chokolade. Foto: Kenn Thomsen

Vil sende blomster til ældre på plejehjem: De skal ikke føle sig glemt

- Det har været et kæmpe hit, og beboerne på plejecentrene, der har været meget rørt over det, siger Vivian Aaberg Lykke.

I hendes forretning, har de oplevet travlhed trods coronakrisen, og de har måttet ansætte flere folk for at få det til at køre rundt. Og derfor er der noget overskud til ikke kunne at tænke på at forretningen skal overleve.