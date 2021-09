Øverst i billedet er det område markeret med en gul cirkel, hvor telemasten skal placeres i Vridsløsemagle. Vejen, der bugter sig nederst i billedet er Ole Rømers Vej. Selve masten vil stå ved en stiforlængelse af Porsemosevej. Foto: Skraafoto.dk

Send til din ven. X Artiklen: Vil ikke have 42 meter høj mast: Der er ikke nogen god løsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Vil ikke have 42 meter høj mast: Der er ikke nogen god løsning

Taastrup - 16. september 2021 kl. 06:43 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Senest den 4. april 2022 skal der stå en brugbar telemast i Vridsløsemagle, så borgerne i landsbyen kan bruge deres internet og mobiltelefoner uden udfald. Det er kommunen forpligtet til.

I denne uge skulle Plan- og Miljøudvalget tage stilling til, om man vil give tilladelse til opstilling af en 42 meter høj telemast i et område af Vridsløsemagle, der er landzone.

På udvalgets møde endte sagen med at blive udsat, fordi lokalpolitikerne gerne vil se de konkrete beregninger af dækningen ved forskellige mastehøjder, før man tager endeligt stilling til tilladelsen.

- Der er ingen af de berørte i området, der er begejstrede for en 42 meter høj mast, men de vil forståeligt nok gerne have signal, hvor de bor, siger Peter Faarbæk (S), der er formand for Plan- og Miljøudvalget.

- Vi vil gerne have yderlige oplysninger i sagen. Firmaet bag siger, at det er nødvendigt med en mast på mellem 42 og 48 meter, men det vil vi gerne have dokumentaion for, siger udvalgsformanden.

Administrationen anbefaler en gittermast på 42 meter, fordi den umiddelbart vil imødekomme forpligtelsen til den rette mobildækning, men i sagen nævnes mastehøjder, der varierer fra 30 til 48 meter. Dertil kommer, at der også er en mulighed for, at det ikke er en gittermast, der skal opstilles, men en rørformet mast. Det er dog ikke umiddelbart anbefalingen fra det ingeniørfirma, der søger om at opstille masten af tekniske grunde.

Ifølge Peter Faarbæk går Plan- og Miljøudvalget dog efter en mast, der er kortest mulig, og udvalgets medlemmer er åbne for en løsning med en rørformet mast.

Det er KPR Towers, der arbejder med master til telekomminkation, som konkret søger om tilladelse til opstilling af den 42 meter høje gittermast, på en placering vest for stiforlængelsen af Porsemosevej op til den nordlige kant af et areal, der er beplantet med høje træer. Træerne anslås til at være ca. 15 meter høje.

Det område er blandt andet valgt, fordi det ikke er omfattet af fredning af Porsemosen og Høholm, men også på grund af rimelige adgangsforhold og ringe synlighed i landskabet.

- Vi tror ikke på, at vi får en anden placering. Der er ikke nogen god løsning, men det her er den bedste løsning, lyder det fra Peter Faarbæk om selve placeringen.

Store dele af Vridsløsemagle og omegn er et af 212 områder i Danmark, der har så dårlig mobildækning, at det ifølge Energistyrelsen hører under et dækningskrav, og telemaster er ifølge styrelsen en nødvendig del af Danmarks digitale infrastruktur.