Ældre Sagen Høje-Taastrup mangler frivillige, der vil være med til at kunne give pårørende et pusterum ved at være sammen med deres kære. Foto: Thomas Olsen

Vil give pusterum til pårørende: Mangler frivillige

Taastrup - 17. november 2020 kl. 15:57 Kontakt redaktionen

- Når I læser dette, raser coronaen stadig omkring os, og vi har vist alle følt os både frustrerede og lidt ensomme engang i mellem. I en periode var vi meget alene, og kunne ikke gå ud, som vi plejede. Det går forhåbentlig over igen, så vi kan glæde os til, at den normale hverdag vender tilbage. For nogle familier kommer den normale hverdag ikke tilbage.

Sådan lyder det fra Ældre Sagen i Høje-Taastrup Kommune, der nu vil gøre noget mod den særlige målgruppe, hvor hverdagen ikke ser ud til at vende tilbage.

Det gælder for eksempel dem, som er bundet til hjemmet af kronisk sygdom eller demens, og hvor den pårørende ganske givet gør alt med glæde og af kærlighed og omsorg for den syge, men ikke desto mindre slider det voldsomt med tiden.

- Vi kan ikke helbrede nogen, men vi kan tilbyde den pårørende et pusterum i hverdagen til at komme ud og få nogle nye impulser, mens en frivillig underholder den sygdomsramte. Det kræver imidlertid, at nogle raske borgere vil give en håndsrækning og støtte op om dette arbejde ved at besøge en familie et par timer om ugen, så den pårørende får mulighed for et frikvarter, lyder opfordringen fra Ældre Sagen i Høje-Taastrup.

Her mangler man altså flere frivillige, som har mod på at bruge nogle timer om ugen. Der skal gerne være raske borgere, der har lyst til at være frivillige i Ældre Sagen.

- Det vil gøre en stor forskel for mange familier, og som regel er det jo sådan, at når man gør noget for at glæde andre, får man selv noget retur, lyder det.

Hvis man vi være frivillig, kan man ringe ti aktivitetsleder Birgit Larsen på telefon 40 80 96 74 og få en snak om, hvad det vil sige at være frivillig i Ældre Sagen. Man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for at blive frivillig.