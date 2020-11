Man kan eksempelvis få hjælp fra bisidder-netværket i mødet med Jobcentret. Foto: Kenn Thomsen

Vil du hjælpe? Hør mere om at være bisidder

Taastrup - 22. november 2020 kl. 15:47 Kontakt redaktionen

Onsdag den 25. november inviterer Bisiddernetværket alle til at blive klogere på det frivillige bisidderjob. Da kommer en erfaren bisidder, nemlig socialrådgiver Ida Risom Dam fra 3F, og fortæller om sine erfaringer med at være bisidder.

- Det er ikke bare for underholdningens skyld, vi har inviteret hende, men også for at vi og andre kan blive klogere på, hvad opgaven som bisidder indebærer. Der er - som arbejdsmarkedsudvalgets formand Steffen Mølgaard Hansen har understreget - adskillige mennesker, som bliver hjulpet af jobcentret uden bisiddere. Det er således et mindretal, som bisiddernetværket henvender sig til, siger Knud Anker Iversen, som er koordinator for bisiddernetværket.

Bisidderne i netværket søger at give en hånd i ryggen til de, der af forskellige årsager føler, at de kommer i klemme i deres møde med det offentlige. Erfaringen er, at ikke kun borgerne har glæde af det. Sagsbehandlerne giver også udtryk for, at bisiddere kan være med til at »gyde olie på vandene«.

Mødet foregår klokken 19.00 hos Café Paraplyen på Kingosvej 34b i Taastrup. Ønsker man at deltage og høre nærmere - eller har man brug for en bisidder - kan man kontakte bisiddernetværket ved at skrive til ktn@kfumsoc.dk eller ringe på 50 45 67 17.

