Se billedserie Der er god hjælp at hente fra gartnerne på Grennessmindes økologiske gartneri, hvis man gerne vil gøre sin have »vildere« med blandt andet blomster. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Vil du have vild have? Så er der hjælp at hente Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil du have vild have? Så er der hjælp at hente

Taastrup - 06. maj 2021 kl. 19:59 Kontakt redaktionen

Ikke at slå græsplænen er for mange haveejere helt utænkeligt, men måske skulle du alligevel overveje at give naturen et stykke. For selv med et lille hjørne er der så meget godt i vente, lyder det fra gartnerne på Grennessminde økologiske gartneri, som også hellere end gerne vil hjælpe havefolk på vej.

- Der er jo ingen regler for, hvor vildt det skal være, og det er helt fint at beholde en trimmet have, hvis det er det, man godt kan lide, og så bare overlade et lille hjørne til naturen og de vilde blomster, siger overgartner Kaare Jacobsen.

- Og husk at gøre plads til en god stol eller bænk. For selv på lidt plads vil man opleve, at der kommer bier, sommerfugle, svirrefluer og måske en natsværmer i skumringen, som man kan kigge på i stedet for at slå græs. Det handler jo ikke kun om natur, men også om at vi mennesker husker de små pusterum, hvor man bare kan sidde og glo på en sommerfugl, siger han.

Samtidig kan du også være med til at hjælpe biodiversiteten.

Mennesker har brug for insekter til at bestøve frugttræer, jordbær og andre afgrøder, og insekter har brug for blomster, og fugle har brug for insekter og så videre - og jo flere forskellige af det hele, des bedre balance.

Blåhat og tornet tidsel De sidste par år har Kaare Jacobsen samlet frø af blomster, som er naturligt hjemmehørende i Danmark. Det er blevet til cirka 25 forskellige arter, som nu er spiret, pottet og klar til salg på Grennessminde i Taastrup. De fleste er flerårige, nogle er toårige og enkelte er enårige. Alle vil de kaste frø, så få kan blive til flere.

- Det er ikke så nemt at forvandle en græsplæne til en blomstereng. Med vores pottede planter bliver det lidt nemmere. Fjern en græstørv, der hvor du planter, så vil planten bliver større og tættere med årene og brede sig til sine omgivelser, forklarer Kaare Jacobsen.

Fakta om Grennesminde Grennessminde er en selvejende socialøkonomisk virksomhed, som tilbyder særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, botilbud og forskellige arbejdsforløb til unge med særlige behov.



De unge arbejder i værksteder, hvor de er med til at servicere og producere til kunder, private og erhverv. Langt de fleste unge kommer videre i arbejde, praktik eller uddannelse.



Grennessmindes store grønne område med café, butik, gartneri og minzoo er åbent for offentligheden alle dage undtagen mandage.



Adressen er Snubbekorsvej 18, Taastrup.

Vil du ikke bruge penge på planter, kan du såmænd bare holde op med at slå græsplænen, så kommer det hele af sig selv. Du kan også så en frøblanding, det kræver dog, at du fjerner græsset, der hvor du sår. Og i stedet for at køre på genbrugspladsen, kan du bruge grenaffaldet til at lave et fint lille kvashegn, lad også en træstub stå og rådne, og lav et lille vandhul eller sæt et fuglebad - så har du dit vilde hjørne næsten gratis.

Gå på blomsterjagt På Grennessmindes økologiske gartneri er gartnerne altid klar med et godt råd til den vilde have.

Lige nu er gartnere og elever i gang med at etablere et lille demonstrationsbed, hvor man i løbet af sommeren kan komme ud og se alle de vilde blomster.

Vil du vide endnu mere, kan du fra maj gå på blomsterjagt på Grennessminde. I caféen får du en oversigt med billede og beskrivelse af områdets vilde blomster, og så er det ud i naturen og lede. Oversigten kan du selvfølgelig tage med dig og lede videre andre steder.

Den 20. juni er det desuden Vilde Blomsters Dag, hvor du helt gratis kan komme på botanik-tur med Kaare.

relaterede artikler

Se billederne: Så er det tid til økologisk høstmarked 28. august 2019 kl. 08:22

Sommerstemning og motionsløb på Grennesminde 20. juni 2019 kl. 19:03