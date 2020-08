Se billedserie I Zita Andersens have er der forskellige små grønne oaser, hvor naturen har fået lov til at få plads til glæde for havens insekter, bier og sommerfugle. Foto: Stina Felby Egerup

Vil du have en vild have? Fem små ting, du selv kan gøre

Ideen om vilde haver, hvor man giver plads til naturen, er ved at gribe om sig, og flere og flere danskere vælger at lade hele eller dele af haven være vilde.

En af dem er Zita Andersen fra Sengeløse, som er med i et landsdækkende eksperiment med vilde haver, som Haveselskabet og Verdensnaturfonden WWF står bag. Her er 60 danske haver udvalgt til at huse små eksperimenter, som skal undersøge, om de danske haveejere kan være med til at gøre en forskel for naturen.

- Mit bidrag er jo lille bitte, men der er over en million parcelhushaver i Danmark, og tænk, hvis vi alle sammen afsatte bare fem kvadratmeter til en vild have. Det kunne være vildt interessant at se, hvad det kunne give, siger Zita Andersen.

Og det behøver faktisk ikke at være så svært.

Her er fem små ting, du selv kan gøre, lyder opfordringen fra Haveselskabet:

1. Lad det døde ligge. Dødt træ er noget af det bedste til at tiltrække biller og tusindben. Læg en død træstamme i et lille bed eller hjørne, eller lav en lille brændestabel. Det kan være hjemsted for mange spændende dyr.

2. Lav et lille vandbassin. Det kan bare være en spand eller balje, der er gravet ned, så kanten flugter med jorden. Læg et par store sten i, så dyr kan kravle op igen, og lad den gerne blive fyldt op af regnvand.

3. Lad et lille område af haven være urørt. Lad det rode lidt. Lad grene og blade ligge, og lad ukrudtet vokse - det kan blive en oase for edderkopper og andre smådyr.

4. Plant blomster med masser af pollen og nektar. Tænk især på planter, der blomstrer tidligt og igen sidste på året. De er værdifulde for sommerfugle, bier, svirrerfluer, humlebier og alle de andre. Åbne blomster, hvor man kan se støvdragerne, er bedre end lukkede blomster.

5. Sæt et pindsvinebo i hækken. Pindsvin går i hi om vinteren og behøver et beskyttet og tørt sted. Det kan fx. være en kasse med hø, som er dækket af grene og blade.

Læs mere om, hvad du selv kan gøre for biodiversiteten i din have, på www.haveselskabet.dk.