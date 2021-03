Red Barnet Vestegnen starter en ny naturklub for børn i samarbejde med helhedsplanen i Gadehavegård. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Vil du gøre en forskel? Ny naturklub for børn

Målet er at få børnene væk fra vante rammer og ud i naturen, hvor de kan boltre sig og få nye bekendtskaber. Naturklubben bidrager også til børns kendskab til naturen og giver muligheder for sjove, lærerige og ikke mindst gratis aktiviteter.

Den nye naturklub dækker både over en ugentlig sammenkomst for børn og frivillige samt en månedlig udflugt, hvor børnene, deres familier og frivillige samles. På den måde bliver familierne også en del af naturklubben, og børnene får mulighed for at dele naturoplevelserne med søskende og forældre.

Til hver natur- eller friluftsaktivitet stiller Red Barnet Vestegnen op med en flok engagerede frivillige, der brænder for at give børnene og familierne nogle gode oplevelser.

Lige nu er rekrutteringen af de frivillige i gang, og der er stadig plads til flere. Vil du være med, kan du kontakte Red Barnet Vestegnen på kontaktvestegnen@redbarnet.dk. Man behøver ikke at have særlige færdigheder - det vigtigste er, at man har lysten til at gøre en forskel for børnene.