Yvonne Bekner, der er en af de to tovholdere i Høje-Taastrup Rejseklub har taget mange billeder på sine rejser. Her er det Akropolis i Athen, Grækenland. Foto: Yvonne Bekner

Vil du fortælle om dine rejser? Så vil Rejseklubben gerne høre fra dig

Der er under foredraget mulighed for at få en kop kaffe eller te og en småkage. Foredragsholderen er en privatperson, der fortæller om en af sine egne ture. Han eller hun gør det gratis, men biblioteket sørger for en pose med et par flasker vin m.m. Foredragene bliver annonceret på bibliotekets hjemmeside og facebookside og på Rejseklubbens egen facebookside, som alle kan blive medlem af - find den ved at søge efter "Høje-Taastrup Rejseklub".