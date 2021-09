Logistiklageret på 25.000 kvadratmeter kan komme til at se sådan ud, hvis der er tilstrækkelig interesse fra lejere af logistikvirksomheder. Foto: Illustration: Logicor

Vil bygge kæmpe lagerhal: Udvides med 25.000 m2

Taastrup - 30. september 2021 kl. 11:25 Af sn.dk Kontakt redaktionen

Den internationale lager- og logistikvirksomhed Logicor har planer om at bygge en 25.000 kvadratmeter stor logistik- og lagerhal, hvor EDC Erhverv Poul Erik Bech skal finde lejere til Nordeuropas største engrosmarked i Høje Taastrup, Copenhagen Markets. I forvejen fylder grønttorvsmarkedet 67.000 kvadratmeter, men det skal nu udvides med en lagerhal på 25.000 kvadratmeter. Målgruppen er dog ikke nødvendigvis frugt-, grøntsags- og fødevarevirksomheder, men alle typer logistikvirksomheder. EDC Erhverv Poul Erik Bech har desuden fået til opgave at udleje de sidste ledige logistikarealer for Logicor som en del af det eksisterende Grønttorv.

Logicor, som har været på det danske marked for erhvervsejendomme siden slutningen af 2019 fortsætter sine aktiviteter i Danmark og er ved at lancere et nyt logistik- og lagerhalsprojekt med 25.000 kvadratmeter mere i Copenhagen Markets i Høje Taastrup. Senior Asset Manager Nordics, Andrew Dalgliesh, Logicor, siger:

- Vi har store forventninger til vores nye udviklingsprojekt i Høje Taastrup, hvor vi skal opføre en ny logistik- og lagerhal på en ubebygget matrikel, som ligger skråt over for det eksisterende Copenhagen Markets. Vi går i gang med at bygge så snart som muligt, og vi satser på at kunne lancere projektet til potentielle lejere snarligt. Her skal blandt andet EDC Erhverv Poul Erik Bech skal stå for udlejedelen, og vi ser frem til at samarbejde med de kommende lejere og imødekomme deres behov.

- Vi har allerede fået mange spørgsmål og henvendelser på projektet. Her er det vigtigt at slå fast, at målgruppen ikke nødvendigvis er frugt-, grøntsags- og fødevarevirksomheder til de nye 25.000 kvadratmeter, men det er alle typer lager- og logistikvirksomheder. Til begge opgaver er vi glade for samarbejdet med EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Logicors hovedfokus er at finde velegnede byggegrunde med den rette infrastrukturelle placering, hvor de selv kan udvikle og opføre moderne lagerhaller. Men de opkøber også løbende moderne lagerhaller på vegne af Blackstone, som kan give cash flow fra dag 1.

Lager- og logistikejendomme Kenneth Jakobsen fra Koncernkunder i EDC Erhverv Poul Erik Bech siger om de to udlejningsopgaver:

- Vi er rigtig glade for, at vi har landet begge opgaver for Logicor. Det er spændende at være med til at finde lejere til både det eksisterende Grønttorv og den kommende lagerhal. Vi oplever stor efterspørgsel på denne type topmoderne lager- og logistikejendomme. På de eksisterende ledige lejemål er der også mulighed at indtænke kontorfaciliteter. Disse lejemål kan opdeles fra 200-3.500 kvadratmeter, så det ser vi frem imod at hjælpe med at finde lejere til.