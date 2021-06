Se billedserie Ifølge Miljøstyrelsens kortlægning af vejstøj er 723.000 boliger i landet er udsat for støj fra veje, der overskrider den vejledende grænseværdi på 58 dB). Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vil bekæmpe trafikstøj: Men hvordan løser man bedst problemet?

Taastrup - 23. juni 2021 kl. 15:46 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

De senere år er gener fra trafikstøj virkelig kommet på dagsordnen, og senest er det også blevet en del af det infrastrukturforslag fra regeringen, der i øjeblikket forhandles om blandt Folketingets partier.

Den dagsorden har Radikale Venstre i Høje-Taastrup nu også taget til sig, og på byrådsmødet i aftes fremsatte partiet et forslag, som der i det store hele var opbakning til at arbejde videre med,

- Trafikstøj er ubehageligt og megairriterende. Der er gjort noget, men der er stadig borgere, der er plaget af støj. Derfor fremsætter vi forslag om en støjpulje, hvor borgere kan søge kommunal medfinansiering af støjreducerende tiltag på private ejendomme, sagde Esat Sentürk, Radikale Venstres byrådsmedlem.

En god model? Det var første gang siden oktober sidste år, at byrødderne var tilbage i halvcirklen i byrådssalen, efter de har været nødt til at holde virtuelle møder.

Her besluttede et enigt byråd overfor hinanden, at de vil arbejde videre med sagen i teknisk udvalg for at finde ud af, om sådan en pulje giver mening.

For selvom medlemmerne i byrådet er enige om, at der skal gøres noget ved støjproblematikken, som er til stor gene for mange borgere i kommunen, så er det ikke sikkert, at det ender med en decideret støjpulje, som Radikale Venstre ellers foreslog.

- Vi deler bestemt bekymringen for trafikstøj. Det er et stor problem mange steder i kommunen både fra motorveje og andre indfaldsveje. Om lige denne model kan løse problemerne, er jeg ikke sikker på, men det kan være. Det er fint, vi får kigget på alle mulige løsninger for at reducere trafikstøj, sagde Henrik Torning Nielsen (K).





Artiklen fortsætter under billedet.

Gener fra trafikstøj er virkelig blevet et hot emne de senere år. Tidligere på behandlede byrådet et forslag om at nedsætte hastigheden udvalgte steder, blandt andet for at sænke støjen. Og på den årlige vejbesigtigelse var byrådsmedlemmerne i Høje-Taastrup også ude og besigtige steder i kommunen, der er plaget af trafikstøj. Foto: Kenn Thomsen

Brug penge anderledes Også Enhedslisten er med på, at trafikstøjen skal sænkes.

- Stor ros for emnet. Det er noget, vi har behandlet flere gange i byrådssalen. Men jeg er skeptisk over, om det er den rigtige måde, vi får nedbragt støjen mest for pengene. Men det er en indsats, vi skal gøre noget ved, sagde Emil Viskum (EL).

Hans anke er, at det, som en familie eksempelvis kan søge penge til, kunne være nye vinduer, som ville dæmpe støjen inde i familiens hus, men at det ikke gavner andre end dem, når de er indenfor.

I stedet mener han, at man bør bruge penge på generelle greb som støjdæmpning og nævnte blandt andet støjvolde, støjdæmpende asfalt og nedsættelse af hastigheder.

Har foreslået kinderæg Socialdemokratiet roste også emnet, og gruppeformand Peter Faarbæk har også selv været med til at stille et borgerforslag om at få nedbragt trafikstøjen, men med tanke på de mange borgere i kommunen, der er plaget af støj fra blandt andet motorveje, så rækker en støjpulje til private initiativer ikke langt, mener Peter Faarbæk.

- De Radikale skal have ros for at have fokus på støj. Men der er udfordringer ved modellen. Var det ikke bedre at gøre mere for at sænke støjen? Vi har tidligere foreslået kinderægget, nemlig at vi kan gøre noget for klimaet, trafiksikkerheden og støjen ved at nedsætte hastigheden. Det kunne faktisk gøres gratis og kan hjælpe mange flere mennesker. Men ideen med en pulje er god, og så kan vi diskutere, hvad den kan bruges til, men den skal nok have et bredere perspektiv, sagde Peter Faarbæk.

Kan være eneste løsning Tanken med De Radikales forslag var, at man som privatperson kunne søge op til 50 procents medfinansiering fra puljen med maksimalt 25.000 kroner pr. ejendom, hvis ejendommen er plaget af trafikstøj på over 58 dB.

Men selvom sådan en pulje ikke kan hjælpe alle, så kan det stadig være en god idé, mener borgmester Michael Ziegler (K).

- Det er mit indtryk, at hele byrådet er optaget af støjproblematikker, og de har forskellige løsninger. Der er nogle steder, hvor man slet ikke kan reducere støjen med nogen tiltag, og her vil sådan en pulje være den eneste løsning, sagde han, inden forslaget blev sendt videre til behandling i teknisk udvalg.

Albertslund Kommune har en lignende pulje, hvor der er afsat 300.000 kroner årligt.

