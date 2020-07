Høje-Taastrup Turistforening har fået produceret en række videoer, der skal promovere Høje-Taastrup Kommune både inden for kommunegrænserne og udenfor.Her det et billede fra en af videoerne, der viser amfiteatret i Hedeland. Foto: Candello Media

Videoer skal promovere kommunen: Se, hvad du kan opleve i din egen by

Det mener man hos Høje-Taastrup Turistforening, der under corona-tiden har fået produceret en række videoer, der skal promovere Høje-Taastrup Kommune både inden for kommunegrænserne og udenfor.

- Vi har tre målgrupper. Der er de traditionelle turister, der kommer på besøg i kommune. Så har vi kommunens borgere, og her er der blandt andet mange nye tilflyttere i Nærheden for eksempel. Og så vil vi også gerne vise de ansatte i kommunens mange virksomheder, hvilken kommune de arbejder i, siger Claudio Pannicelli, der er sekretær i Høje-Taastrup Turistforening.

Baggrunden for at få lavet videoerne var, at på grund af corona-krisen, så man en mulighed for at tiltrække flere besøgende til kommunen, som man derfor ville fortælle lidt mere om.