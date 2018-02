Se billedserie Michael Ziegler fik givet MANGE håndtryk ved tirsdagens reception i anledning af hans 50 års fødselsdag. Her er det Gentoftes borgmester, Hans Toft (K), og bagved ses Frederiksbergs borgmester, Jørgen Glenthøj (K), og Albertslunds borgmester, Steen Christiansen (S). Foto: Jens Wollesen Foto: (C) Copyright Jens Wollesen

Video og billedserie: Michael Ziegler blev fejret

Taastrup - 27. februar 2018 kl. 21:23 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler (K) blev tirsdag fejret ved en velbesøgt reception i anledning af hans 50 års fødselsdag, hvor borgmesterkollegaer, medarbejdere, byrådsmedlemmer, venner og bekendte strømmede til.

Michael Ziegler har ellers den sidste tid været travlt optaget af overenskomstforhandlinger som chefforhandler for KL, og han havde da også lavet en back-up plan med sin medforhandler, Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S), som ville overtage forhandlingerne, hvis de var fortsat.

- Men nu kørte jeg det i hegnet i går, så jeg kunne være her i dag, jokede Michael Ziegler ved tirsdagens reception.

Og han var nok glad for, at det lykkedes at gennemføre receptionen, for den var i den grad velbesøgt og medførte mange rosende ord til den populære Vestegnsborgmester.

Ordentlighed, flittig og pligtopfyldende var nogle af de ord, der gik igen om dagens fødselar.

- Du er ekstremt pligtopfyldende, til at stole på, og du holder dit ord, lød det blandt andet fra viceborgmester Lars Prier (DF).

Kommunaldirektør Lars Holte påpegede også Michael Zieglers ordentlighed på trods af, at han har været i politik i 25 år.

- Det er ret fantastisk, at man fortsat kan bruge ordet ordentlighed om dig og dit politiske virke efter så mange år, sagde han.

Mette Abildgård, gruppeformand for De Konservative, medbragte en stor hilsen fra de øvrige konservative folketingspolitikere, der var forhindret i at komme på grund af møde i folketinget.

- Du har en helt central rolle i moderpartiet som næstformand, og du er god til at huske vores formand på vigtigheden af det kommunale selvstyre. Du nyder enormt stor respekt i partiet, og hvis du kunne komme med et oplæg om, hvordan man sikrer suverænt flertal, så vil det være meget eftertragtet, sagde Mette Abilgaard med henvisning til Michael Ziegler store valgsejr ved seneste kommunalvalg, som sikrede De Konservative absolut flertal i byrådet i Høje-Taastrup.

- Men nøglen til din succes er, at du ikke ser kommunen som et kongedømme, men anerkender værdien af kompromisser og fælles ejerskab, sagde Mette Abildgaard.

Selvom Michael Ziegler ikke just er kendt for at være lærernes ven siden lockouten i 2013, så var det faldet i den lokale lærerformands lod at sige et par ord på vegne af medarbejderudvalget.

- Mine lærervenner sagde »stakkels dig«, da jeg fortalte det, men jeg svarede, at det nok skulle gå. Michael er faktisk en behagelig og hyggelig fyr, sagde Heidi Yoma Rasmussen, som dog også benyttede lejligheden til at komme med et par fagpolitiske pointer.

- Det kan lyde som om, der kun er modsætninger mellem os, og at du kun omtaler offentligt ansatte som en udgift. Men vi ved godt, at vi også er en ressource, og sådan omtaler du os også i andre sammenhænge. Og anerkendelse er en stor motivation, sagde Heidi Yoma Rasmussen, som også roste Michael Zieglers indsats som borgmester.