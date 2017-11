Se billedserie Røjlegrøften Naturpark blev indviet med maner søndag formiddag, hvor nogle af byens mindste borgere straks indtog den nye legeplads. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Video og billeder: Røjlegrøften klar med kælkebakke og legeplads

Taastrup - 19. november 2017 kl. 13:24 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Røjlegrøften Naturpark blev søndag indviet med taler, leg og skattejagt.

Og selvom det danske vintervejr viste sig fra den kolde og blæsende side, så var mange borgere mødt op for at se den nye naturpark, som ligger syd for Sydskellet i enden mod Havetoften.

Og der er da også masser af give sig i kast med i det nye område. Når sneen engang falder, vil Røjlegrøften blandt andet byde på Storkøbenhavns måske sjoveste og mest udfordrende kælkebakke med bakker i alle størrelser og sværhedsgrader. Der er trappe hele vejen op ad bakken, og man kan nyde udsigten fra en udsigtsplatform.

Naturparken har også klatrefaciliteter, og er man til naturoplevelser, kan man spotte efter rådyr, og man kan også kigge efter hejrer, musvitter eller musvåger - der er nemlig op-sat fuglekasser og pinde til rovfugle. Der er også plantet æbletræer, hyld, hassel, mirabeller og meget mere.

Hvis man vil kombinere løbe- eller gåturen med lidt træning, står en træningsplads klar med træningsredskaber. Røjlegrøften Naturpark tilgængelig for alle - der er nemlig anlagt grusstier uden store niveauspring, og man kan komme hele vejen rundt om søen.

Røjlegrøften er blevet til i et tæt samspil med borgerne og en fokusgruppe med repræsentanter fra bl.a. grundejerforeninger og spejdere, som har udvalgt og prioriteret parkens faciliteter og beplantning.

Røjlegrøften Naturpark er blandt andet blevet til i forlængelse af Banedanmarks anlæggelse af den nye Ringstedbane. Den nye bane har taget noget af Vallensbæk Sø, der rent teknisk fungerer som et anlæg, der renser regnvand og forhindrer det i at oversvømme områder i St. Vejleå. Derfor skulle der anlægges et erstatningsbassin i området.

Samtidig har det været et længe næret ønske fra borgerne i området at etablere en støjvold op mod Holbækmotorvejen - og nu også den nye Ringstedbane.

Fremfor at anlægge en klassiske støjvold og et klassisk regnvandsbassin har Høje-Taastrup Kommune skabt et rekreativt område til både børnefamilier, naturelskere og motionister - støjvolden og bassinet indgår som rekreative elementer i form af en kælkebakke og en sø.

Røjlegrøften Naturpark er på ca. 92.500 m2 - dvs. 14 fodboldbaner.

Anlægget af Røjlegrøften Naturpark har kostet ca. 2,2 mio. kr. for faciliteter og ca. 800.000 kr. for etablering af selve bakken/støjvolden.

For at kunne anlægge bakken har det været nødvendigt at få tilført jord udefra. Tilkørslen af jord har givet Høje-Taastrup Kommune en indtægt på ca. 5 mio. kr., som således har kunnet finansiere anlægget af naturparken.