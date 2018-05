Video og billeder: Grønt flag for 7. gang: Eleverne har fået øjnene op for økologi

På Selsmoseskolen har eleverne denne gang arbejdet med økologisk produktion over for konventionel produktion, og eleverne har blandt andet været på besøg på seks gårde, heraf to økologiske.

- Vi vil gerne have, at vores elever er bevidst om miljøet, og hvordan vi kan bevare det og spare på Jordens ressourcer. Vi har mange nationaliteter på skolen, og mange har ikke tradition for at tale om miljøet eller økologi i deres familie, så det har været helt nyt for mange elever, siger han og fortæller, at skolen har ambitioner om at få endnu flere grønne flag i fremtiden.