Video og billeder: Glider hen over isen

Fredag eftermiddag var der livlig aktivitet blandt andet på regnvandsbassinet ved Halland Boulevard og Erik Husfeldts Vej, hvor der var opsat skilte med, at isen er sikker, og Driftsbyen havde klargjort til skøjteløb.

Frostvejr, solskin og sikker is er en god kombination, når skøjterne skal luftes.

Isen er endnu ikke sikker på Fløng Gadekær, oplyser Høje-Taastrup Kommune, men folkene fra Driftsbyen vil tjekke den igen lørdag og melde ud, hvis der bliver åbnet for adgang.

Foruden dette sted, så er der tre andre muligheder for skøjteløb. Det er den store sø i Røjlegrøftparken, Sengeløse Gadekær og den store Flintesø ved amfiteteatret og skibakken i Hedeland.

Her kan der skøjtes

Se efter skiltene

Ifølge politiets regler skiltes der ikke med, at det er forbudt at gå på isen - alle søer og vandhuller er omfattet af forbud mod færdsel på isen, medmindre der er opsat skiltet »Isen er sikker«.

Uden denne skiltning er færdsel på isen forbudt, fordi det kan være farligt - selvom der er tyk is nogle steder, kan bund- og strømforhold samt tilløb og kilder betyde, at isen er usikker og farlig at færdes på. Det gælder blandt andet Selsmosen i Taastrup.

Driftsbyen måler jævnligt istykkelsen, og hvis isen er sikker, vil der blive sat skilte op.