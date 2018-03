Se billedserie 2. klassernes vægmaleri blev fredag afsløret ved en lille fernisering på Charlotteskolen. Det er planen, at vægmaleriet skal følge med over på den nye skole i Nærheden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Video: Nye metoder: Vægmaleri kan også være læring

Taastrup - 23. marts 2018

Selvom den kommende skole i Nærheden i Hedehusene først står klar til indflytning i 2021, så er man allerede ved at tage hul på de læringsmetoder, der skal gennemsyre den nye skole.

Senest har man på Charlotteskolen i to projektuger sat fokus på den nye model for læring, som Fremtidens Skole bygger på: At elevernes læreprocesser tager udgangspunkt i konkrete problemer, og at eleverne undersøger, eksperimenterer, bygger, tester og skaber løsninger på problemerne.

I projektugerne tager eleverne fat i problemer fra deres egen hverdag eller det omgivende samfund, som børnene gennem en undersøgende, eksperimenterende og skabende proces finder løsninger på.

Et af de konkrete projekter på skolen har været et stort vægmaleri, som 2. klasserne har lavet og fredag viste frem ved en fernisering. Deres projekt gik ud på sammen med to kunstnere at dekorere en del af skolen, og det skete med et fokus på fisk og havet.

Undervejs i processen har eleverne været igennem fire faser: Vidensfasen, hvor de på forskellige måder har lært en masse om fisk, en idéfase hvor de har lavet skitser ud fra den tillærte viden, en produktionsfase, hvor ideerne er ført ud i livet i form af vægmaleriet og små fiskeuniverser, og til sidst en evalueringsfase, hvor man har sammenfattet på, hvad de har lært.

- De er selvfølgelig blevet klogere på fisk og havet, men en stor del af det handler også om at lære at lære - altså at finde ud af, hvor og hvordan man kan finde viden om forskellige ting, og hvordan man kan formidle det videre med sine egne ord, fortæller Trine Würtz, der er dansklærer på årgangen.

- Det har også været en god måde at arbejde på, fordi eleverne får mulighed for at bryde med de roller, de måske er låst i til hverdag. Er man ikke stærk på ét område, så kan man til gengæld få lov til at skinne på et andet. Det har været godt at se som lærer, fortæller hun.

Det er planen, at elevernes flotte vægmaleri skal følge med over på den nye skole i Nærheden, når eleverne flytter derover i 2021.