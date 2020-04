Video: Alarm afblæst: Mistænkelig genstand var ufarlig

Politiet ophæver nu afspærringen ved boldbanerne på Taastrupgårdsvej ved nogle boldbaner nær Taastrupgaard, hvor de sammen med ammunitionsrydningstjenesten undersøgte mistænkelig genstand.

Den viste sig nemlig at være ufarlig, oplyser Vestegnens Politi på Twitter:

"Genstanden viste sig heldigvis at være indmaden fra et cykelbatteri og dermed ikke farlig. Vi håber på forståelse for de ulemper vores afspærring måtte have afstedkommet", lyder det fra vagtchefen.

Ifølge ekstrabladet var det en ejendomsfunktionær i Taastrupgaard, der observerede kassen og kontaktede politiet.

Udover politiet var der også ambulance på stedet.